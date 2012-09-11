"الصحة" وإدارة "بنك التنمية الاجتماعية" تتفقان على تمويل 300 مشروع ريادي

دعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي

وقّعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع "بنك التنمية الاجتماعية"؛ لتمويل ٣٠٠ مشروع ناشئ وصغير في الأنشطة الصحية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجهات كل من وزارة الصحة وبنك التنمية الاجتماعية، للتعاون في التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية في المملكة، والمساهمة في تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة؛ تمكيناً للشباب والشابات لبدء مشاريع جديدة وخلاقة، ودعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي بالتزامن مع مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

كما أنها تأتي ضمن دور "بنك التنمية الاجتماعية"، المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية وخدمات غير المالية لأنشطة المشاريع الصحية المرشحة من وزارة الصحة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال.