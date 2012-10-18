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للتاريخ.. شاهد لحظة إعلان الملك فيصل وقف تصدير النفط لداعمي "إسرائيل"

في مثل هذا اليوم.. مقطع فيديو تاريخي نشرته دارة الملك عبدالعزيز

‬نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو تاريخياً بمناسبة أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1973 بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا؛ لمساندتهم العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر.

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي نشرته الدارة عبر حسابها في "تويتر"، فإن هذا القرار جاء لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت الدارة بأن هذه الخطوة من الملك فيصل أسفرت عن استقبال شعبي تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز في مصر بعد انتصارات أكتوبر وانسحاب العدو الصهيوني.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة إعلان الملك فيصل -رحمه الله- أن ذلك يأتي في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا.

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للتاريخ.. شاهد لحظة إعلان الملك فيصل وقف تصدير النفط لداعمي "إسرائيل"
سبق

‬نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو تاريخياً بمناسبة أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1973 بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا؛ لمساندتهم العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر.

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي نشرته الدارة عبر حسابها في "تويتر"، فإن هذا القرار جاء لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت الدارة بأن هذه الخطوة من الملك فيصل أسفرت عن استقبال شعبي تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز في مصر بعد انتصارات أكتوبر وانسحاب العدو الصهيوني.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة إعلان الملك فيصل -رحمه الله- أن ذلك يأتي في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
06:10 PM

للتاريخ.. شاهد لحظة إعلان الملك فيصل وقف تصدير النفط لداعمي "إسرائيل"

في مثل هذا اليوم.. مقطع فيديو تاريخي نشرته دارة الملك عبدالعزيز

A A A
خالد خليل - الرياض
10
6,668

‬نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو تاريخياً بمناسبة أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1973 بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا؛ لمساندتهم العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر.

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي نشرته الدارة عبر حسابها في "تويتر"، فإن هذا القرار جاء لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت الدارة بأن هذه الخطوة من الملك فيصل أسفرت عن استقبال شعبي تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز في مصر بعد انتصارات أكتوبر وانسحاب العدو الصهيوني.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة إعلان الملك فيصل -رحمه الله- أن ذلك يأتي في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا.

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