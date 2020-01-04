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"الخليوي": غداً.. بداية الدرجات الصفرية والصقيع والثلوج

أوضح أن "المربعانية" تنتهي بعد 10 أيام ليبدأ موسم "الشبط"

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي عن التدني الكبير في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشدة بدءاً من يوم غد الأحد ٥ يناير لتصل إلى أقل من الصفر المئوي خلال الأسبوع القادم، مع رياح باردة، خصوصاً على المناطق الشمالية، وتكوّن الصقيع في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف: تشير التوقعات إلى تكوّن سحب ركامية خلال هذا الأسبوع على الوسطى والشرقية والساحل الغربي، ثم بقية مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتساقط الثلوج في شمال المملكة بسبب انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو.

وأردف: ستنتهي المربعانية بعد ١٠ أيام ليبدأ موسم (الشبط) في ١٥ يناير، الموافق يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤١هـ ويتكون من ٢٦ يوماً منقسمة على نوءين، هما: (النعايم) و(البلدة).

وتابع: في الشبط تكون برودة الجو بسبب كثرة هبوب الرياح الباردة فيه، وتكون متقلبة الاتجاه، وأغلبها شمالية غربية؛ لذلك يتميز بالدفء في وسط المنازل، بخلاف "المربعانية" التي يكون شدّة برودتها في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها ببرودة الأرض ويسمى الشبط عند العامة "مقرقع البيبان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخليوي": غداً.. بداية الدرجات الصفرية والصقيع والثلوج
سبق

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي عن التدني الكبير في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشدة بدءاً من يوم غد الأحد ٥ يناير لتصل إلى أقل من الصفر المئوي خلال الأسبوع القادم، مع رياح باردة، خصوصاً على المناطق الشمالية، وتكوّن الصقيع في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف: تشير التوقعات إلى تكوّن سحب ركامية خلال هذا الأسبوع على الوسطى والشرقية والساحل الغربي، ثم بقية مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتساقط الثلوج في شمال المملكة بسبب انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو.

وأردف: ستنتهي المربعانية بعد ١٠ أيام ليبدأ موسم (الشبط) في ١٥ يناير، الموافق يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤١هـ ويتكون من ٢٦ يوماً منقسمة على نوءين، هما: (النعايم) و(البلدة).

وتابع: في الشبط تكون برودة الجو بسبب كثرة هبوب الرياح الباردة فيه، وتكون متقلبة الاتجاه، وأغلبها شمالية غربية؛ لذلك يتميز بالدفء في وسط المنازل، بخلاف "المربعانية" التي يكون شدّة برودتها في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها ببرودة الأرض ويسمى الشبط عند العامة "مقرقع البيبان".

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
05:49 PM

"الخليوي": غداً.. بداية الدرجات الصفرية والصقيع والثلوج

أوضح أن "المربعانية" تنتهي بعد 10 أيام ليبدأ موسم "الشبط"

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عويد التومي - رفحاء
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كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي عن التدني الكبير في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشدة بدءاً من يوم غد الأحد ٥ يناير لتصل إلى أقل من الصفر المئوي خلال الأسبوع القادم، مع رياح باردة، خصوصاً على المناطق الشمالية، وتكوّن الصقيع في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف: تشير التوقعات إلى تكوّن سحب ركامية خلال هذا الأسبوع على الوسطى والشرقية والساحل الغربي، ثم بقية مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتساقط الثلوج في شمال المملكة بسبب انخفاض درجات الحرارة في طبقات الجو.

وأردف: ستنتهي المربعانية بعد ١٠ أيام ليبدأ موسم (الشبط) في ١٥ يناير، الموافق يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤١هـ ويتكون من ٢٦ يوماً منقسمة على نوءين، هما: (النعايم) و(البلدة).

وتابع: في الشبط تكون برودة الجو بسبب كثرة هبوب الرياح الباردة فيه، وتكون متقلبة الاتجاه، وأغلبها شمالية غربية؛ لذلك يتميز بالدفء في وسط المنازل، بخلاف "المربعانية" التي يكون شدّة برودتها في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها ببرودة الأرض ويسمى الشبط عند العامة "مقرقع البيبان".

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