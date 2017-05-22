الإمارات تدين جرم الحوثيين: محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض اعتداء آثم

جدّدت التزامها ضمن "التحالف" .. وقالت: يعكس ارتهان الميليشيات لإرادة خارجية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها -بأشد العبارات- محاولة الميليشيات الانقلابية الحوثية استهداف مكة المكرّمة بصاروخ باليستي أمس الأول.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها اليوم - أن محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم تمثل اعتداءً آثماً على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيداً خطيراً غير مسبوق وإفلاساً أخلاقياً لهذه الميليشيات، لافتة إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع هذه الميليشيات المتمردة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم.

ووفق ما نقلته، الأربعاء، وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أشار البيان، إلى أن هذا الاعتداء وفي هذا الوقت بالذات يعكس ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية وتنفيذها لهذه الأجندات، وأن هذا العمل الآثم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض فرص السلام والمساعي الهادفة إلى تحقيقه في اليمن.

وأكّدت دولة الإمارات وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل مَن يحاول أن يهدّد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها.. مشددةً في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دولة الإمارات.

وجدّدت دولة الإمارات -في ختام بيانها- التزامها الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأماكن المقدّسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.