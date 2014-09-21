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بالفيديو .. "سهم معزي" يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي

أنتجه إعلام الحرس الوطني تزامناً مع يومنا المجيد

أعاد الحرس الوطني قصة حقيقية للأذهان وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين وذلك تزامناً مع قرب احتفال سكان المملكة من مواطنين ومقيمين باليوم الوطني المجيد.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن ، والشجاعة، والثأر من خلال صد العدوان والهجوم مجدداً.

وحمل الفيديو مسمى "سهم معزي" ، وتدور أحداثه بين زميلين يقضيان جلّ وقتهما هناك إلى أن استشهد أحدهما.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "سهم معزي" يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي
سبق

أعاد الحرس الوطني قصة حقيقية للأذهان وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين وذلك تزامناً مع قرب احتفال سكان المملكة من مواطنين ومقيمين باليوم الوطني المجيد.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن ، والشجاعة، والثأر من خلال صد العدوان والهجوم مجدداً.

وحمل الفيديو مسمى "سهم معزي" ، وتدور أحداثه بين زميلين يقضيان جلّ وقتهما هناك إلى أن استشهد أحدهما.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
07:28 PM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:11 AM

بالفيديو .. "سهم معزي" يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي

أنتجه إعلام الحرس الوطني تزامناً مع يومنا المجيد

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
4,870

أعاد الحرس الوطني قصة حقيقية للأذهان وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين وذلك تزامناً مع قرب احتفال سكان المملكة من مواطنين ومقيمين باليوم الوطني المجيد.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن ، والشجاعة، والثأر من خلال صد العدوان والهجوم مجدداً.

وحمل الفيديو مسمى "سهم معزي" ، وتدور أحداثه بين زميلين يقضيان جلّ وقتهما هناك إلى أن استشهد أحدهما.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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