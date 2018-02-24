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شركة "إنرجايزر" ستطلق الهاتف ذو بطارية "خيالية"

ستكشف عنه في مؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "إنرجايزر" المتخصصة في تصنيع البطاريات، ستطلق أول هاتف ذكي خاص بها، والذي سيتم توزيده ببطارية وصفت بأنها "الحلم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "إنرجايزر" الأول، سيتم تزويده ببطارية قوية ليس لها مثيل من قبل بسعة تصل إلى 16 ألف ميللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف إنرجايزر، الذي ستطلق عليه "باور ماكس بي 16 كى برو"، يوم 25 فبراير الجاري، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.

أما عن باقي مواصفات الهاتف، فسيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.99 بوصة، بمعدل 2160×1080 بيكسل.

كما سيتم دعمه بمعالج من نوع "ميدياتك هيليو بي 25" بسعة تخزين عشوائية 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

كم سيتم تزويد هاتف "إنرجايزر" بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن السعر المتوقع أن تطرح هاتفها الجديد به، ولا توقيت طرحه في الأسواق العالمية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شركة "إنرجايزر" ستطلق الهاتف ذو بطارية "خيالية"
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "إنرجايزر" المتخصصة في تصنيع البطاريات، ستطلق أول هاتف ذكي خاص بها، والذي سيتم توزيده ببطارية وصفت بأنها "الحلم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "إنرجايزر" الأول، سيتم تزويده ببطارية قوية ليس لها مثيل من قبل بسعة تصل إلى 16 ألف ميللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف إنرجايزر، الذي ستطلق عليه "باور ماكس بي 16 كى برو"، يوم 25 فبراير الجاري، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.

أما عن باقي مواصفات الهاتف، فسيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.99 بوصة، بمعدل 2160×1080 بيكسل.

كما سيتم دعمه بمعالج من نوع "ميدياتك هيليو بي 25" بسعة تخزين عشوائية 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

كم سيتم تزويد هاتف "إنرجايزر" بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن السعر المتوقع أن تطرح هاتفها الجديد به، ولا توقيت طرحه في الأسواق العالمية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:17 AM

شركة "إنرجايزر" ستطلق الهاتف ذو بطارية "خيالية"

ستكشف عنه في مؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "إنرجايزر" المتخصصة في تصنيع البطاريات، ستطلق أول هاتف ذكي خاص بها، والذي سيتم توزيده ببطارية وصفت بأنها "الحلم".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "إنرجايزر" الأول، سيتم تزويده ببطارية قوية ليس لها مثيل من قبل بسعة تصل إلى 16 ألف ميللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف إنرجايزر، الذي ستطلق عليه "باور ماكس بي 16 كى برو"، يوم 25 فبراير الجاري، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.

أما عن باقي مواصفات الهاتف، فسيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.99 بوصة، بمعدل 2160×1080 بيكسل.

كما سيتم دعمه بمعالج من نوع "ميدياتك هيليو بي 25" بسعة تخزين عشوائية 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

كم سيتم تزويد هاتف "إنرجايزر" بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن السعر المتوقع أن تطرح هاتفها الجديد به، ولا توقيت طرحه في الأسواق العالمية.

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