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جازان .. بلدية مركز القفل تواصل رش المبيدات الحشرية بشكل مكثف

تواصل فرق مكافحة الحشرات ورش المبيدات في بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة بجازان، رش أماكن تجمع المياه وأراضي الفضاء داخل المنازل وخارجها، بهدف القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها.

ولفت مدير الخدمات المكلف، عبد الرحمن دغريري، إلى استخدام مجموعة من أجهزة الضباب الحراري، عبر أجهزة ووسائل محمولة على السيارة إلى جانب تقنية الرذاذ المتناهية الصغر U.L.V التي تحمل السيارات والكتف، ومرشات ظهرية.

وأضاف أنه تقريبًا من 7 إلى 10 لترات ترش أسبوعيًا في مركز القفل والقرى التابعة له.

وقال رئيس البلدية، محمد بن حسن الحامظي، إن العمل ما يزال مستمرًا في هذا الوقت على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح "الحامظي" أن أعمال الرش تستهدف أماكن تجمع الحشرات واليرقات، وتركز على المستنقعات التي تتجمع فيها المياه مع إزالتها، فضلاً عما يخص البلدية من المواقع، ومصادر الصرف الصحي في المنازل والمحلات التجارية، كما ترش الحاويات الخاصة بالمخلفات أمام المنازل والمحلات والمدارس.

مركز القفل المبيدات الحشرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جازان .. بلدية مركز القفل تواصل رش المبيدات الحشرية بشكل مكثف
سبق

تواصل فرق مكافحة الحشرات ورش المبيدات في بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة بجازان، رش أماكن تجمع المياه وأراضي الفضاء داخل المنازل وخارجها، بهدف القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها.

ولفت مدير الخدمات المكلف، عبد الرحمن دغريري، إلى استخدام مجموعة من أجهزة الضباب الحراري، عبر أجهزة ووسائل محمولة على السيارة إلى جانب تقنية الرذاذ المتناهية الصغر U.L.V التي تحمل السيارات والكتف، ومرشات ظهرية.

وأضاف أنه تقريبًا من 7 إلى 10 لترات ترش أسبوعيًا في مركز القفل والقرى التابعة له.

وقال رئيس البلدية، محمد بن حسن الحامظي، إن العمل ما يزال مستمرًا في هذا الوقت على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح "الحامظي" أن أعمال الرش تستهدف أماكن تجمع الحشرات واليرقات، وتركز على المستنقعات التي تتجمع فيها المياه مع إزالتها، فضلاً عما يخص البلدية من المواقع، ومصادر الصرف الصحي في المنازل والمحلات التجارية، كما ترش الحاويات الخاصة بالمخلفات أمام المنازل والمحلات والمدارس.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
04:16 PM

جازان .. بلدية مركز القفل تواصل رش المبيدات الحشرية بشكل مكثف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل فرق مكافحة الحشرات ورش المبيدات في بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة بجازان، رش أماكن تجمع المياه وأراضي الفضاء داخل المنازل وخارجها، بهدف القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها.

ولفت مدير الخدمات المكلف، عبد الرحمن دغريري، إلى استخدام مجموعة من أجهزة الضباب الحراري، عبر أجهزة ووسائل محمولة على السيارة إلى جانب تقنية الرذاذ المتناهية الصغر U.L.V التي تحمل السيارات والكتف، ومرشات ظهرية.

وأضاف أنه تقريبًا من 7 إلى 10 لترات ترش أسبوعيًا في مركز القفل والقرى التابعة له.

وقال رئيس البلدية، محمد بن حسن الحامظي، إن العمل ما يزال مستمرًا في هذا الوقت على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح "الحامظي" أن أعمال الرش تستهدف أماكن تجمع الحشرات واليرقات، وتركز على المستنقعات التي تتجمع فيها المياه مع إزالتها، فضلاً عما يخص البلدية من المواقع، ومصادر الصرف الصحي في المنازل والمحلات التجارية، كما ترش الحاويات الخاصة بالمخلفات أمام المنازل والمحلات والمدارس.

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