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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

الجهات الأمنية تقبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في منطقتي القصيم والجوف

في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تقبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في منطقتي القصيم والجوف
سبق

في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:22 AM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:44 AM

الجهات الأمنية تقبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في منطقتي القصيم والجوف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
44,521

في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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