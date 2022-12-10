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مصادر "سبق" توضح حقيقة اكتشاف بئر جديدة لزمزم

هي عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي قام بتصويره أحد العاملين في مشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بالمسجد الحرام، وأوضح أنه اكتشف بئرًا جديدة لزمزم، غير صحيح. وأكدت المصادر أن هذه البئر ليست كما ذكره أحد العاملين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الفيديو المتداول عن اكتشاف بئر زمزم جديدة، ظهرت من خلال مشروع تأهيل بئر زمزم، غير صحيح، وأن المياه عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر، ولا تخص بئر زمزم.

الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز لمشروع بئر زمزم تسير وفق البرنامج الزمني لها، وتجري أعمال المشروع في المرحلة الأولى.

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مصادر "سبق" توضح حقيقة اكتشاف بئر جديدة لزمزم
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي قام بتصويره أحد العاملين في مشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بالمسجد الحرام، وأوضح أنه اكتشف بئرًا جديدة لزمزم، غير صحيح. وأكدت المصادر أن هذه البئر ليست كما ذكره أحد العاملين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الفيديو المتداول عن اكتشاف بئر زمزم جديدة، ظهرت من خلال مشروع تأهيل بئر زمزم، غير صحيح، وأن المياه عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر، ولا تخص بئر زمزم.

الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز لمشروع بئر زمزم تسير وفق البرنامج الزمني لها، وتجري أعمال المشروع في المرحلة الأولى.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:24 AM

مصادر "سبق" توضح حقيقة اكتشاف بئر جديدة لزمزم

هي عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
18
141,073

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي قام بتصويره أحد العاملين في مشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بالمسجد الحرام، وأوضح أنه اكتشف بئرًا جديدة لزمزم، غير صحيح. وأكدت المصادر أن هذه البئر ليست كما ذكره أحد العاملين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الفيديو المتداول عن اكتشاف بئر زمزم جديدة، ظهرت من خلال مشروع تأهيل بئر زمزم، غير صحيح، وأن المياه عبارة عن مياه جوفية في المناطق المحيطة بالبئر، ولا تخص بئر زمزم.

الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز لمشروع بئر زمزم تسير وفق البرنامج الزمني لها، وتجري أعمال المشروع في المرحلة الأولى.

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