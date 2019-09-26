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الرقم الأعلى بالرياض.. "الداخلية": 19870 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

الوزارة شددت على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19" خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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الرقم الأعلى بالرياض.. "الداخلية": 19870 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19" خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
04:09 PM

الرقم الأعلى بالرياض.. "الداخلية": 19870 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

الوزارة شددت على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد - 19" خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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