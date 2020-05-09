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"صحة الشمالية": جميع مصابي كورونا الـ38 في عرعر" غير سعوديين"

قالت: مخالطة لحالة سابقة وهي في وضع مستقر وتخضع للحجر الصحي

أعلنت صحة الشمالية، أن الحالات الــ "38"، التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الجديدة، كانت لغير سعوديين، ومخالطة لحالة سابقة، وتم تسجيلها تحت مدينة عرعر.

وأكدت "صحة الشمالية"، أن الحالات في وضع صحي مستقر ولله الحمد، وتحت الحجر الصحي، وأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة.

وبيّنت أنها، بجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبتوجيه مباشر من أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد.

ودعت "صحة الشمالية" الجميع لضرورة التقيد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية، إضافةً إلى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة الملحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشمالية": جميع مصابي كورونا الـ38 في عرعر" غير سعوديين"
سبق

أعلنت صحة الشمالية، أن الحالات الــ "38"، التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الجديدة، كانت لغير سعوديين، ومخالطة لحالة سابقة، وتم تسجيلها تحت مدينة عرعر.

وأكدت "صحة الشمالية"، أن الحالات في وضع صحي مستقر ولله الحمد، وتحت الحجر الصحي، وأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة.

وبيّنت أنها، بجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبتوجيه مباشر من أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد.

ودعت "صحة الشمالية" الجميع لضرورة التقيد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية، إضافةً إلى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة الملحة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:43 PM

"صحة الشمالية": جميع مصابي كورونا الـ38 في عرعر" غير سعوديين"

قالت: مخالطة لحالة سابقة وهي في وضع مستقر وتخضع للحجر الصحي

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بندر الدغمي - الرياض
3
2,202

أعلنت صحة الشمالية، أن الحالات الــ "38"، التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الجديدة، كانت لغير سعوديين، ومخالطة لحالة سابقة، وتم تسجيلها تحت مدينة عرعر.

وأكدت "صحة الشمالية"، أن الحالات في وضع صحي مستقر ولله الحمد، وتحت الحجر الصحي، وأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة.

وبيّنت أنها، بجميع إمكانياتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبتوجيه مباشر من أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد.

ودعت "صحة الشمالية" الجميع لضرورة التقيد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية، إضافةً إلى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة الملحة.

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