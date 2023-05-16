استعدادات لافتتاح سوق أغنام مؤقت بـ"حازمي بيشة"

وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة

تستعد بلدية الحازمي بمحافظة بيشة لفتح سوق مؤقت للأغنام؛ بغرض تقليل الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على الأسواق المركزية، وتماشياً مع منع التجول بسب فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني: سوق الأغنام أقيم وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة، وتهدف لسلامة المتسوقين والعاملين.

وأضاف: السوق يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ويحرص على مراعاة كل المعايير اللازمة فيما يتعلق بتجهيزات الموقع، حيث تم تخطيطه وتقسيمه على مساحات تضمن التباعد الاجتماعي سواء للباعة أو المتسوقين.

وأردف "القرني": تقرر تخصيص منطقة رقابية في بداية السوق؛ للتأكد من سلامة الأفراد وتعقيمهم وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم.