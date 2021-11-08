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"مجلس الصحة الخليجي" ينظِّم فعالية "ممشى الصحة" في "إكسبو 2020" بـ3 لغات

أكثر من 14 ألف زائر استفادوا من النصائح التوعوية

عبدالله النحيط- سبق : نظَّم مجلس الصحة الخليجي فعالية "ممشى الصحة" في موسمها الأول ضمن جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في "إكسبو 2020 دبي".

واستمرت الفعالية التي تقدِّم نصائح ومحفزات توعوية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية) لمدة ثمانية أيام، واستفاد منها 14 ألفًا من زوَّار الجناح من مختلف الشرائح العمرية، ومن جنسيات مختلفة، وفي جميع الجوانب التي يتناولها "الممشى"، وهي: الصحة العقلية، والنشاط البدني، والتغذية، وأخيرًا جودة النوم.


ويأتي الموسم الثاني للممشى بتاريخ 14 نوفمبر من عام 2021م، ويستمر لمدة خمسة أيام، فيما سيكون الموسم الثالث في 20 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

ويسعى مجلس الصحة الخليجي في جميع فعالياته للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه.

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"مجلس الصحة الخليجي" ينظِّم فعالية "ممشى الصحة" في "إكسبو 2020" بـ3 لغات
سبق

عبدالله النحيط- سبق : نظَّم مجلس الصحة الخليجي فعالية "ممشى الصحة" في موسمها الأول ضمن جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في "إكسبو 2020 دبي".

واستمرت الفعالية التي تقدِّم نصائح ومحفزات توعوية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية) لمدة ثمانية أيام، واستفاد منها 14 ألفًا من زوَّار الجناح من مختلف الشرائح العمرية، ومن جنسيات مختلفة، وفي جميع الجوانب التي يتناولها "الممشى"، وهي: الصحة العقلية، والنشاط البدني، والتغذية، وأخيرًا جودة النوم.


ويأتي الموسم الثاني للممشى بتاريخ 14 نوفمبر من عام 2021م، ويستمر لمدة خمسة أيام، فيما سيكون الموسم الثالث في 20 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

ويسعى مجلس الصحة الخليجي في جميع فعالياته للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:14 AM

"مجلس الصحة الخليجي" ينظِّم فعالية "ممشى الصحة" في "إكسبو 2020" بـ3 لغات

أكثر من 14 ألف زائر استفادوا من النصائح التوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالله النحيط- سبق : نظَّم مجلس الصحة الخليجي فعالية "ممشى الصحة" في موسمها الأول ضمن جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في "إكسبو 2020 دبي".

واستمرت الفعالية التي تقدِّم نصائح ومحفزات توعوية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية) لمدة ثمانية أيام، واستفاد منها 14 ألفًا من زوَّار الجناح من مختلف الشرائح العمرية، ومن جنسيات مختلفة، وفي جميع الجوانب التي يتناولها "الممشى"، وهي: الصحة العقلية، والنشاط البدني، والتغذية، وأخيرًا جودة النوم.


ويأتي الموسم الثاني للممشى بتاريخ 14 نوفمبر من عام 2021م، ويستمر لمدة خمسة أيام، فيما سيكون الموسم الثالث في 20 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

ويسعى مجلس الصحة الخليجي في جميع فعالياته للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه.

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