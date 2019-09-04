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بعد فيديو الطبيب وسوء النظافة.. هكذا بدا مدخل مركز صحي بجدة

انتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية وموثقاً الحالة بالمقطع المصور

قامت أمانة محافظة جدة، بإزالة المخلفات والقاذورات من أمام أحد المراكز الصحية بالمحافظة، وذلك بعد فيديو طبيب يعمل بذات المركز كان قد تذمر اليوم من تجمّع المخلفات أمام المركز دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

وأظهر مقطع فيديو قيام معدات تابعة لأمانة محافظة جدة وهي تباشر الشارع المجاور للمركز الصحي جنوبي المحافظة، لإزالة المخلفات من أمام المركز، إلى جانب نظافة كامل الشارع، الذي ظهر في مقطع الطبيب وهو مكتظ بالقاذورات.

وكان طبيب بجدة قد انتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية موثقاً الحالة بفيديو، وعبّر بقوله: هذا المنظر أمام منشأة صحية لا يرضي أحداً؛ ناهيكم عن الروائح المنبعثة الكريهة التي أصابتنا بالغثيان بمجرد التوقف أمام المركز". ووجّه نداء إلى المسؤولين قائلاً: "ارحمونا يا مسؤولين".

وزاد: "‏رضينا بمبنى متهالك لا يتوفر فيه وسائل سلامة، ولو حصل حريق فيه سنموت، ورضينا بتدني مستوى النظافة، وتحملنا لأجل خدمة المواطنين والأمانة نؤديها؛ لكن وصلت بنا لهذا المنظر شبه اليومي ولا مجيب؛ فهنا نقف دفاعاً عن أنفسنا وعن المرضى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو الطبيب وسوء النظافة.. هكذا بدا مدخل مركز صحي بجدة
سبق

قامت أمانة محافظة جدة، بإزالة المخلفات والقاذورات من أمام أحد المراكز الصحية بالمحافظة، وذلك بعد فيديو طبيب يعمل بذات المركز كان قد تذمر اليوم من تجمّع المخلفات أمام المركز دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

وأظهر مقطع فيديو قيام معدات تابعة لأمانة محافظة جدة وهي تباشر الشارع المجاور للمركز الصحي جنوبي المحافظة، لإزالة المخلفات من أمام المركز، إلى جانب نظافة كامل الشارع، الذي ظهر في مقطع الطبيب وهو مكتظ بالقاذورات.

وكان طبيب بجدة قد انتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية موثقاً الحالة بفيديو، وعبّر بقوله: هذا المنظر أمام منشأة صحية لا يرضي أحداً؛ ناهيكم عن الروائح المنبعثة الكريهة التي أصابتنا بالغثيان بمجرد التوقف أمام المركز". ووجّه نداء إلى المسؤولين قائلاً: "ارحمونا يا مسؤولين".

وزاد: "‏رضينا بمبنى متهالك لا يتوفر فيه وسائل سلامة، ولو حصل حريق فيه سنموت، ورضينا بتدني مستوى النظافة، وتحملنا لأجل خدمة المواطنين والأمانة نؤديها؛ لكن وصلت بنا لهذا المنظر شبه اليومي ولا مجيب؛ فهنا نقف دفاعاً عن أنفسنا وعن المرضى".

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
06:10 PM

بعد فيديو الطبيب وسوء النظافة.. هكذا بدا مدخل مركز صحي بجدة

انتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية وموثقاً الحالة بالمقطع المصور

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قامت أمانة محافظة جدة، بإزالة المخلفات والقاذورات من أمام أحد المراكز الصحية بالمحافظة، وذلك بعد فيديو طبيب يعمل بذات المركز كان قد تذمر اليوم من تجمّع المخلفات أمام المركز دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة.

وأظهر مقطع فيديو قيام معدات تابعة لأمانة محافظة جدة وهي تباشر الشارع المجاور للمركز الصحي جنوبي المحافظة، لإزالة المخلفات من أمام المركز، إلى جانب نظافة كامل الشارع، الذي ظهر في مقطع الطبيب وهو مكتظ بالقاذورات.

وكان طبيب بجدة قد انتقد سوء نظافة أحد المراكز الصحية موثقاً الحالة بفيديو، وعبّر بقوله: هذا المنظر أمام منشأة صحية لا يرضي أحداً؛ ناهيكم عن الروائح المنبعثة الكريهة التي أصابتنا بالغثيان بمجرد التوقف أمام المركز". ووجّه نداء إلى المسؤولين قائلاً: "ارحمونا يا مسؤولين".

وزاد: "‏رضينا بمبنى متهالك لا يتوفر فيه وسائل سلامة، ولو حصل حريق فيه سنموت، ورضينا بتدني مستوى النظافة، وتحملنا لأجل خدمة المواطنين والأمانة نؤديها؛ لكن وصلت بنا لهذا المنظر شبه اليومي ولا مجيب؛ فهنا نقف دفاعاً عن أنفسنا وعن المرضى".

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