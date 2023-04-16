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الأصغر في العالم.. "كورونا" يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

تأكدت إصابته بالفيروس ونُقِل للمستشفى وتوفي بمضاعفات "الإنتان"

رغم اعتقاد البعض أن الفيروس يتركز في فئة كبار السن؛ لم يرحم فيروس كورونا المستجد كبيرًا أو صغيرًا خلال اجتياحه العالم.

وأصاب الفيروس رضعيًا يبلغ من العمر 29 يومًا، وأدت مضاعفات الإصابة إلى وفاته؛ بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ توفي الرضيع، وهو فلبيني يعيش مع ذويه في مقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا، الأربعاء.

ويُعتقد أن هذا الرضيع حديث الولادة أصغر ضحايا فيروس كورونا في العالم.

وبحسب وزيرة الصحة في الفلبين، ماريا فيرجير؛ لاحظ ذوو الرضيع أنه يعاني من صعوبة في التنفس؛ فنقلوه إلى المستشفى، وهناك خضع لفحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، كما تَبَيّن أنه يعاني من التهاب رئوي.

وتوفي المولود لاحقًا جراء مضاعفات ما يُعرف بـ"الإنتان"، وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

ويحدث "الإنتان"، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

لكن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن "الإنتان" يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم على 90 يومًا.

وكان فيروس كورونا قد أزهق أرواح العديد من حديثي الولادة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ توفي في أواخر مارس الماضي رضيع أمريكي يبلغ عمره 42 يومًا.

فيروس كورونا الجديد

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الأصغر في العالم.. "كورونا" يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط
سبق

رغم اعتقاد البعض أن الفيروس يتركز في فئة كبار السن؛ لم يرحم فيروس كورونا المستجد كبيرًا أو صغيرًا خلال اجتياحه العالم.

وأصاب الفيروس رضعيًا يبلغ من العمر 29 يومًا، وأدت مضاعفات الإصابة إلى وفاته؛ بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ توفي الرضيع، وهو فلبيني يعيش مع ذويه في مقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا، الأربعاء.

ويُعتقد أن هذا الرضيع حديث الولادة أصغر ضحايا فيروس كورونا في العالم.

وبحسب وزيرة الصحة في الفلبين، ماريا فيرجير؛ لاحظ ذوو الرضيع أنه يعاني من صعوبة في التنفس؛ فنقلوه إلى المستشفى، وهناك خضع لفحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، كما تَبَيّن أنه يعاني من التهاب رئوي.

وتوفي المولود لاحقًا جراء مضاعفات ما يُعرف بـ"الإنتان"، وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

ويحدث "الإنتان"، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

لكن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن "الإنتان" يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم على 90 يومًا.

وكان فيروس كورونا قد أزهق أرواح العديد من حديثي الولادة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ توفي في أواخر مارس الماضي رضيع أمريكي يبلغ عمره 42 يومًا.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:40 PM

الأصغر في العالم.. "كورونا" يخطف رضيعًا عمره 29 يومًا فقط

تأكدت إصابته بالفيروس ونُقِل للمستشفى وتوفي بمضاعفات "الإنتان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم اعتقاد البعض أن الفيروس يتركز في فئة كبار السن؛ لم يرحم فيروس كورونا المستجد كبيرًا أو صغيرًا خلال اجتياحه العالم.

وأصاب الفيروس رضعيًا يبلغ من العمر 29 يومًا، وأدت مضاعفات الإصابة إلى وفاته؛ بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ توفي الرضيع، وهو فلبيني يعيش مع ذويه في مقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا، الأربعاء.

ويُعتقد أن هذا الرضيع حديث الولادة أصغر ضحايا فيروس كورونا في العالم.

وبحسب وزيرة الصحة في الفلبين، ماريا فيرجير؛ لاحظ ذوو الرضيع أنه يعاني من صعوبة في التنفس؛ فنقلوه إلى المستشفى، وهناك خضع لفحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، كما تَبَيّن أنه يعاني من التهاب رئوي.

وتوفي المولود لاحقًا جراء مضاعفات ما يُعرف بـ"الإنتان"، وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

ويحدث "الإنتان"، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

لكن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن "الإنتان" يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم على 90 يومًا.

وكان فيروس كورونا قد أزهق أرواح العديد من حديثي الولادة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ توفي في أواخر مارس الماضي رضيع أمريكي يبلغ عمره 42 يومًا.

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