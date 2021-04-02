توجيه مهم من مدير تعليم تبوك بتكثيف تطبيق الاحترازات الوقائية

منع التجمعات وإقامة الحفلات وتوفير المعقمات

شدَّد إبراهيم بن حسين العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، على العناية بتكثيف تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية، التي أقرتها الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، بما يُسهم في سلامة الجميع، منها استخدام تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة، والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.



وأوضح خالد الفقير، مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم المنطقة، حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار. مشيرًا إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.