شاهد.. مدني بلقرن ينفّذ خطة إخلاء وهمية بفرع كلية التقنية

ضمن برامج أسبوع الصحة والسلامة المهنية

نفّذ منسوبو المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن، خطة الإخلاء الوهمية بمشاركة فرقة الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة بلقرن.



أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران بن سعدي الحارثي؛ أن الخطة تأتي استمراراً لبرامج أسبوع الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت التدريبية، والتي دشنها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف الحارثي أن الخطة الفرضية قدمها كلٌّ من: الرئيس رقباء علي بن عوضه الحارثي، والرقيب علي واكد، واللذين قاما بتقديم دورة لمنسوبي الوحدة في كيفية استخدام طفايات الحريق والطريقة السليمة والصحيحة في التعامل مع الكوارث، لا سمح الله؛ مثل الحرائق والحوادث والزلازل، ومن ثم الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.



تلا ذلك جولة على مباني وورش وقاعات الوحدة؛ للتأكد من صلاحية طفايات الحريق ومخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية وصناديق الإسعافات الأولية.