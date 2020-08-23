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"وزير البلديات" يصدر قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية"

لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.
وتضمن القرار نقل مهام "إدارة التطوع البلدي" من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة.
وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.
وتضمن القرار تكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على "إدارة المشاركة المجتمعية".

ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير البلديات" يصدر قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية"
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.
وتضمن القرار نقل مهام "إدارة التطوع البلدي" من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة.
وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.
وتضمن القرار تكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على "إدارة المشاركة المجتمعية".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:52 PM

"وزير البلديات" يصدر قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية"

لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,393

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.
وتضمن القرار نقل مهام "إدارة التطوع البلدي" من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة.
وتُعنى الإدارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.
وتضمن القرار تكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على "إدارة المشاركة المجتمعية".

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