تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنوّرة

يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر للتاسعة مساءً

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.