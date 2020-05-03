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تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنوّرة

يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر للتاسعة مساءً

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنوّرة
سبق

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:18 AM

تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنوّرة

يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر للتاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

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