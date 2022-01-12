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بالصور.. مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفتتح جامع أبو عمرين بصامطة

نُفذ بتصميم معماري حديث على مساحة ١٥٧٧م2 وبطاقة استيعابية 1153 مصل

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أمس الثلاثاء، جامع حُمَّد أبو عمرين شعبي ــ رحمه الله ــ بمحافظة صامطة، والذي يقع على مساحة ١٥٧٧ متر مربع.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ أسامة مدخلي أن الجامع يشتمل على مصلى للرجال بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٥٣ مصليًا، وكذلك مصلى للنساء بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٠ مصلية، ومأذنتين يبلغ ارتفاعهما ٣٥ مترًا، وقبة بقطر ٨ أمتار، ويحتوي الجامع على دورتي مياه للرجال بمساحة ٨٠ مترًا وللنساء بمساحة ٧٠ مترًا، إضافة إلى مغسلة للأموات.

وأبان المدخلي أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت مليونين و800 ألف ريال، مقدمًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يوليانه من عناية واهتمام ببيوت الله عز وجل، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على الجامع من أبناء حُمَّد أبو عمرين، سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن تكون صدقة جارية لوالدهم ــ رحمه الله ــ.

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بالصور.. مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفتتح جامع أبو عمرين بصامطة
سبق

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أمس الثلاثاء، جامع حُمَّد أبو عمرين شعبي ــ رحمه الله ــ بمحافظة صامطة، والذي يقع على مساحة ١٥٧٧ متر مربع.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ أسامة مدخلي أن الجامع يشتمل على مصلى للرجال بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٥٣ مصليًا، وكذلك مصلى للنساء بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٠ مصلية، ومأذنتين يبلغ ارتفاعهما ٣٥ مترًا، وقبة بقطر ٨ أمتار، ويحتوي الجامع على دورتي مياه للرجال بمساحة ٨٠ مترًا وللنساء بمساحة ٧٠ مترًا، إضافة إلى مغسلة للأموات.

وأبان المدخلي أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت مليونين و800 ألف ريال، مقدمًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يوليانه من عناية واهتمام ببيوت الله عز وجل، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على الجامع من أبناء حُمَّد أبو عمرين، سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن تكون صدقة جارية لوالدهم ــ رحمه الله ــ.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
09:36 PM

بالصور.. مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يفتتح جامع أبو عمرين بصامطة

نُفذ بتصميم معماري حديث على مساحة ١٥٧٧م2 وبطاقة استيعابية 1153 مصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أمس الثلاثاء، جامع حُمَّد أبو عمرين شعبي ــ رحمه الله ــ بمحافظة صامطة، والذي يقع على مساحة ١٥٧٧ متر مربع.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ أسامة مدخلي أن الجامع يشتمل على مصلى للرجال بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٥٣ مصليًا، وكذلك مصلى للنساء بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٠ مصلية، ومأذنتين يبلغ ارتفاعهما ٣٥ مترًا، وقبة بقطر ٨ أمتار، ويحتوي الجامع على دورتي مياه للرجال بمساحة ٨٠ مترًا وللنساء بمساحة ٧٠ مترًا، إضافة إلى مغسلة للأموات.

وأبان المدخلي أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت مليونين و800 ألف ريال، مقدمًا شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يوليانه من عناية واهتمام ببيوت الله عز وجل، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على الجامع من أبناء حُمَّد أبو عمرين، سائلاً الله تعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن تكون صدقة جارية لوالدهم ــ رحمه الله ــ.

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