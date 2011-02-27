شرطة جدة تضبط 4 جناة يصنعون ويروِّجون العرق المسكر

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تمكنت من ضبط (٤) أشخاص من الجنسيتَيْن الآسيوية والإفريقية؛ لقيامهم بتصنيع وبيع مادة العرق المسكر. وقد ضُبط بداخل المصنع (١٣١) برميلاً و(٧٠٠) قارورة من مادة المسكر.
وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي، وإحالة الجناة للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تمكنت من ضبط (٤) أشخاص من الجنسيتَيْن الآسيوية والإفريقية؛ لقيامهم بتصنيع وبيع مادة العرق المسكر. وقد ضُبط بداخل المصنع (١٣١) برميلاً و(٧٠٠) قارورة من مادة المسكر.
وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي، وإحالة الجناة للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تمكنت من ضبط (٤) أشخاص من الجنسيتَيْن الآسيوية والإفريقية؛ لقيامهم بتصنيع وبيع مادة العرق المسكر. وقد ضُبط بداخل المصنع (١٣١) برميلاً و(٧٠٠) قارورة من مادة المسكر.
وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي، وإحالة الجناة للنيابة العامة بحكم الاختصاص.