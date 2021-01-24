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بالفيديو: هل سيصبح تطعيم الأطفال إلزاميًّا في المستقبل؟ وكيل "الصحة" يجيب

قال: "أوميكرون" أقرب لفيروس زكام وقد يصل إلى الرئتين عند غير المحصّن

أجاب وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري على استفسار: هل سيصبح تطعيم الأطفال إلزاميًّا في المستقبل؟ بأن "كلمة الإلزامي لها تفسيرات مختلفة؛ فنحن كدولة لم نُلزم أحدًا من أي فئة عمرية، وهناك تحفيز للناس عن طريق ربطها بأمور معينة؛ حمايةً للمجتمع، ولكن حكاية الإلزام وأن الشخص يُجبر عليها نظامًا وقانونًا، هذا غير موجود لأي فئة عمرية".

وكشف الدكتور "عسيري" خلال ردّه في برنامج "في العلن" على القناة السعودية أن متحور "أوميكرون" يتركز تكاثره في الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والحلْق)، ولا يصل إلى الرئتين في الغالب إلا عند غير المحصّن.

ولفت إلى أن جميع الحالات حاليًا هي بهذا المتحور؛ فهو السلاسة الوحيدة الموجودة حاليًا في المملكة وفي جميع الدول؛ فهو أقرب إلى أن يكون فيروس زكام، مؤكدًا الحاجة إلى المراقبة والالتزام بالإجراءات الوقائية والحذر والمتابعة.

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بالفيديو: هل سيصبح تطعيم الأطفال إلزاميًّا في المستقبل؟ وكيل "الصحة" يجيب
سبق

أجاب وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري على استفسار: هل سيصبح تطعيم الأطفال إلزاميًّا في المستقبل؟ بأن "كلمة الإلزامي لها تفسيرات مختلفة؛ فنحن كدولة لم نُلزم أحدًا من أي فئة عمرية، وهناك تحفيز للناس عن طريق ربطها بأمور معينة؛ حمايةً للمجتمع، ولكن حكاية الإلزام وأن الشخص يُجبر عليها نظامًا وقانونًا، هذا غير موجود لأي فئة عمرية".

وكشف الدكتور "عسيري" خلال ردّه في برنامج "في العلن" على القناة السعودية أن متحور "أوميكرون" يتركز تكاثره في الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والحلْق)، ولا يصل إلى الرئتين في الغالب إلا عند غير المحصّن.

ولفت إلى أن جميع الحالات حاليًا هي بهذا المتحور؛ فهو السلاسة الوحيدة الموجودة حاليًا في المملكة وفي جميع الدول؛ فهو أقرب إلى أن يكون فيروس زكام، مؤكدًا الحاجة إلى المراقبة والالتزام بالإجراءات الوقائية والحذر والمتابعة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:09 PM

بالفيديو: هل سيصبح تطعيم الأطفال إلزاميًّا في المستقبل؟ وكيل "الصحة" يجيب

قال: "أوميكرون" أقرب لفيروس زكام وقد يصل إلى الرئتين عند غير المحصّن

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
7,059

أجاب وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري على استفسار: هل سيصبح تطعيم الأطفال إلزاميًّا في المستقبل؟ بأن "كلمة الإلزامي لها تفسيرات مختلفة؛ فنحن كدولة لم نُلزم أحدًا من أي فئة عمرية، وهناك تحفيز للناس عن طريق ربطها بأمور معينة؛ حمايةً للمجتمع، ولكن حكاية الإلزام وأن الشخص يُجبر عليها نظامًا وقانونًا، هذا غير موجود لأي فئة عمرية".

وكشف الدكتور "عسيري" خلال ردّه في برنامج "في العلن" على القناة السعودية أن متحور "أوميكرون" يتركز تكاثره في الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والحلْق)، ولا يصل إلى الرئتين في الغالب إلا عند غير المحصّن.

ولفت إلى أن جميع الحالات حاليًا هي بهذا المتحور؛ فهو السلاسة الوحيدة الموجودة حاليًا في المملكة وفي جميع الدول؛ فهو أقرب إلى أن يكون فيروس زكام، مؤكدًا الحاجة إلى المراقبة والالتزام بالإجراءات الوقائية والحذر والمتابعة.

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