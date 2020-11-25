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استهدف قافلة للأمم المتحدة .. هجوم انتحاري يخلف 8 قتلى في مقديشو

إصابة 23 صومالياً بينهم 13 تلميذاً

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الخميس) عندما نفذ متشددون هجومًا انتحاريًا بسيارة ملغومة على رتل أمني تابع للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح عدن حسن، للصحفيين أن الشرطة أحصت ثمانية قتلى و17 مصابًا بينهم 13 تلميذًا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن انتحاريًا في سيارة دفع رباعي ممتلئة بالمتفجرات استهدف رتلاً أمنيًا تابعًا للأمم المتحدة.

من جهته، ذكر مدير خدمة إسعاف آمين عبد القادر عبدالرحمن، أن الخدمة أجلت 23 مصابًا على الأقل.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار القوي الذي هز العاصمة، وأطلق عمودًا من الدخان فوق المدينة.

ولم يتضح إن كان أي من أفراد الأمم المتحدة بين القتلى أو المصابين في الانفجار الذي استهدف رتل مركبات تابعًا للأمم المتحدة كان مارًا بالموقع الذي يضم مدرسة.

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استهدف قافلة للأمم المتحدة .. هجوم انتحاري يخلف 8 قتلى في مقديشو
سبق

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الخميس) عندما نفذ متشددون هجومًا انتحاريًا بسيارة ملغومة على رتل أمني تابع للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح عدن حسن، للصحفيين أن الشرطة أحصت ثمانية قتلى و17 مصابًا بينهم 13 تلميذًا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن انتحاريًا في سيارة دفع رباعي ممتلئة بالمتفجرات استهدف رتلاً أمنيًا تابعًا للأمم المتحدة.

من جهته، ذكر مدير خدمة إسعاف آمين عبد القادر عبدالرحمن، أن الخدمة أجلت 23 مصابًا على الأقل.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار القوي الذي هز العاصمة، وأطلق عمودًا من الدخان فوق المدينة.

ولم يتضح إن كان أي من أفراد الأمم المتحدة بين القتلى أو المصابين في الانفجار الذي استهدف رتل مركبات تابعًا للأمم المتحدة كان مارًا بالموقع الذي يضم مدرسة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
02:34 PM

استهدف قافلة للأمم المتحدة .. هجوم انتحاري يخلف 8 قتلى في مقديشو

إصابة 23 صومالياً بينهم 13 تلميذاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ثمانية أشخاص على الأقل بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الخميس) عندما نفذ متشددون هجومًا انتحاريًا بسيارة ملغومة على رتل أمني تابع للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح عدن حسن، للصحفيين أن الشرطة أحصت ثمانية قتلى و17 مصابًا بينهم 13 تلميذًا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن انتحاريًا في سيارة دفع رباعي ممتلئة بالمتفجرات استهدف رتلاً أمنيًا تابعًا للأمم المتحدة.

من جهته، ذكر مدير خدمة إسعاف آمين عبد القادر عبدالرحمن، أن الخدمة أجلت 23 مصابًا على الأقل.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الانفجار القوي الذي هز العاصمة، وأطلق عمودًا من الدخان فوق المدينة.

ولم يتضح إن كان أي من أفراد الأمم المتحدة بين القتلى أو المصابين في الانفجار الذي استهدف رتل مركبات تابعًا للأمم المتحدة كان مارًا بالموقع الذي يضم مدرسة.

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