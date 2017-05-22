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وزارة الدفاع الأميركية: استخدام السلاح الكيماوي في سوريا خط أحمر

قالت: واشنطن وحلفاؤها سيردّون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم، أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، اليوم، أن "القوات الأميركية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري".

وحذرت الخارجية الأميركية، أمس، من أن واشنطن وحلفاءَها سيردّون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزارة الدفاع الأميركية: استخدام السلاح الكيماوي في سوريا خط أحمر
سبق

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم، أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، اليوم، أن "القوات الأميركية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري".

وحذرت الخارجية الأميركية، أمس، من أن واشنطن وحلفاءَها سيردّون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
07:53 PM

وزارة الدفاع الأميركية: استخدام السلاح الكيماوي في سوريا خط أحمر

قالت: واشنطن وحلفاؤها سيردّون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم، أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، اليوم، أن "القوات الأميركية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري".

وحذرت الخارجية الأميركية، أمس، من أن واشنطن وحلفاءَها سيردّون "على نحو سريع ومتناسب" إذا ثبت ذلك.

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