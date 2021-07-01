وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة. وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-01 وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.

وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 02:31 PM

مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022 بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية





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وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.

وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".