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مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022

بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية

وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.
وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

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مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022
سبق

وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.
وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:31 PM

مدرب المنتخب السعودي الفرنسي "رينارد": علينا الاجتهاد وبذل الجهد للتأهل لمونديال 2022

بعد أن وضعت القرعة الأخضر في المجموعة الحديدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة ، الفرنسي هيرفي رينارد ، نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أوقعت الأخضر السعودي في مجموعة حديدية إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان وعمان والصين وفيتنام ، وصفها بالصعبة.
وزاد رينارد: "مجموعتنا صعبة ، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق الهدف، في المملكة نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الوقت الكافd لتجميع اللاعبين".

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