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"مرور وسياحة مكة" ينظمان ورشة "لضيوف الرحمن السياحة في أمان"

ناقشت آلية تنظيم تدفق حافلات شركات السياحة المعتمدة

نظمت إدارة مرور العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة، أمس الثلاثاء، ورشة عمل لمبادرة "لضيوف الرحمن السياحة في أمان"؛ وهي مبادرة تكاملية ضمن فعاليات (ملتقى مكة الثقافي) الذي تقيمه إمارة مكة المكرمة في دورته الثالثة (كيف نكون قدوة؟) تحت شعار: كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟.

تناولت الورشة آلية تنظيم تدفق حافلات شركات السياحة المعتمدة والمصرحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة المركزية والمواقع السياحية في العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة ممارسة النشاط للشركات والمكاتب والحافلات غير المعتمدة؛ وذلك للحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام وإيجاد مسارات آمنة متابعة مرورياً.

كما ناقشت الورشة ضمان توفر كافة اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر لجان يتم تشكيلها من مناديب من إدارة مرور العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة والتراث وشرطة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة وفرع إداره الطرق بالعاصمة المقدسة، والحد من حجم الحوادث المرورية التي تقع على الحافلات السياحية ورفع معدل السلامة على المسارات المخصصة لهم.

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"مرور وسياحة مكة" ينظمان ورشة "لضيوف الرحمن السياحة في أمان"
سبق

نظمت إدارة مرور العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة، أمس الثلاثاء، ورشة عمل لمبادرة "لضيوف الرحمن السياحة في أمان"؛ وهي مبادرة تكاملية ضمن فعاليات (ملتقى مكة الثقافي) الذي تقيمه إمارة مكة المكرمة في دورته الثالثة (كيف نكون قدوة؟) تحت شعار: كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟.

تناولت الورشة آلية تنظيم تدفق حافلات شركات السياحة المعتمدة والمصرحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة المركزية والمواقع السياحية في العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة ممارسة النشاط للشركات والمكاتب والحافلات غير المعتمدة؛ وذلك للحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام وإيجاد مسارات آمنة متابعة مرورياً.

كما ناقشت الورشة ضمان توفر كافة اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر لجان يتم تشكيلها من مناديب من إدارة مرور العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة والتراث وشرطة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة وفرع إداره الطرق بالعاصمة المقدسة، والحد من حجم الحوادث المرورية التي تقع على الحافلات السياحية ورفع معدل السلامة على المسارات المخصصة لهم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:43 PM

"مرور وسياحة مكة" ينظمان ورشة "لضيوف الرحمن السياحة في أمان"

ناقشت آلية تنظيم تدفق حافلات شركات السياحة المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت إدارة مرور العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة، أمس الثلاثاء، ورشة عمل لمبادرة "لضيوف الرحمن السياحة في أمان"؛ وهي مبادرة تكاملية ضمن فعاليات (ملتقى مكة الثقافي) الذي تقيمه إمارة مكة المكرمة في دورته الثالثة (كيف نكون قدوة؟) تحت شعار: كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟.

تناولت الورشة آلية تنظيم تدفق حافلات شركات السياحة المعتمدة والمصرحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة المركزية والمواقع السياحية في العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة ممارسة النشاط للشركات والمكاتب والحافلات غير المعتمدة؛ وذلك للحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام وإيجاد مسارات آمنة متابعة مرورياً.

كما ناقشت الورشة ضمان توفر كافة اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر لجان يتم تشكيلها من مناديب من إدارة مرور العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة والتراث وشرطة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة وفرع إداره الطرق بالعاصمة المقدسة، والحد من حجم الحوادث المرورية التي تقع على الحافلات السياحية ورفع معدل السلامة على المسارات المخصصة لهم.

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