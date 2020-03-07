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"السويكت" لجماهير النصر: أعتذر لكم.. أنا مَن يتحمَّل الخسارة من الفيصلي

قدَّم رئيس نادي النصر صفوان السويكت اعتذاره للجماهير النصراوية عقب الخسارة التي لحقت بالفريق الكروي الأول أمام نظيره الفيصلي 2/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ21 .‏

وقال السويكت من خلال حسابه في "تويتر": جماهيرنا الغالية، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة كلها، وعند الخسارة أنا أتحمل الإخفاق".

الجدير بالذكر أن النصر لا يزال وصيفًا برصيد 42 نقطة، والهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة.

صفوان السويكت النصر رئيس النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السويكت" لجماهير النصر: أعتذر لكم.. أنا مَن يتحمَّل الخسارة من الفيصلي
سبق

قدَّم رئيس نادي النصر صفوان السويكت اعتذاره للجماهير النصراوية عقب الخسارة التي لحقت بالفريق الكروي الأول أمام نظيره الفيصلي 2/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ21 .‏

وقال السويكت من خلال حسابه في "تويتر": جماهيرنا الغالية، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة كلها، وعند الخسارة أنا أتحمل الإخفاق".

الجدير بالذكر أن النصر لا يزال وصيفًا برصيد 42 نقطة، والهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:13 PM

"السويكت" لجماهير النصر: أعتذر لكم.. أنا مَن يتحمَّل الخسارة من الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم رئيس نادي النصر صفوان السويكت اعتذاره للجماهير النصراوية عقب الخسارة التي لحقت بالفريق الكروي الأول أمام نظيره الفيصلي 2/ 3، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في ختام الجولة الـ21 .‏

وقال السويكت من خلال حسابه في "تويتر": جماهيرنا الغالية، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة كلها، وعند الخسارة أنا أتحمل الإخفاق".

الجدير بالذكر أن النصر لا يزال وصيفًا برصيد 42 نقطة، والهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة.

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