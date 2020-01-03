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نائب أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة والدة "السديري"

قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأشقائهما، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت أسرة السديري عن شكرها لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته سائلة الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن

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نائب أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة والدة "السديري"
سبق

قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأشقائهما، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت أسرة السديري عن شكرها لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته سائلة الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:56 PM

نائب أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة والدة "السديري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، وأشقائهما، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت أسرة السديري عن شكرها لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته سائلة الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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