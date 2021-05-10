الإطاحة بـ 5 مخالفين ارتكبوا 12 جريمة سطو على المحال التجارية والمستودعات وسرقة الخزائن الحديدية

جرى إيقافهم.. واتُّخذت بحقهم الإجراءات وأُحيلوا إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (12) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة.

وتمثلت تلك الجرائم في السطو على المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية.



وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.