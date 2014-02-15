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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة فيروس كورونا

عُقد بعنوان "خطة العمل العالمية".. بدعوة من الولايات المتحدة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان "خطة العمل العالمية"، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري بحث آليات تعزيز تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وخصوصًا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس عالميًّا إثر ظهور العديد من المتحورات التي انتشرت مؤخرًا في بعض دول العالم.

وناقش الاجتماع الوزاري "خطة العمل العالمية" التي تتضمن 6 مسارات، هي: التحصين باللقاحات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، ودعم منسوبي القطاع الصحي، والتوسع في فحوصات فيروس كورونا، والعمل على تعزيز بنية الأمن الصحي الدولية.

ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ما قامت به السعودية خلال رئاستها مجموعة دول العشرين لعام 2020م؛ إذ دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعت للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية؛ وذلك لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وزير الخارجية كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة فيروس كورونا
سبق

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان "خطة العمل العالمية"، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري بحث آليات تعزيز تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وخصوصًا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس عالميًّا إثر ظهور العديد من المتحورات التي انتشرت مؤخرًا في بعض دول العالم.

وناقش الاجتماع الوزاري "خطة العمل العالمية" التي تتضمن 6 مسارات، هي: التحصين باللقاحات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، ودعم منسوبي القطاع الصحي، والتوسع في فحوصات فيروس كورونا، والعمل على تعزيز بنية الأمن الصحي الدولية.

ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ما قامت به السعودية خلال رئاستها مجموعة دول العشرين لعام 2020م؛ إذ دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعت للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية؛ وذلك لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:46 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:46 AM

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة فيروس كورونا

عُقد بعنوان "خطة العمل العالمية".. بدعوة من الولايات المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان "خطة العمل العالمية"، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري بحث آليات تعزيز تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وخصوصًا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس عالميًّا إثر ظهور العديد من المتحورات التي انتشرت مؤخرًا في بعض دول العالم.

وناقش الاجتماع الوزاري "خطة العمل العالمية" التي تتضمن 6 مسارات، هي: التحصين باللقاحات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، ودعم منسوبي القطاع الصحي، والتوسع في فحوصات فيروس كورونا، والعمل على تعزيز بنية الأمن الصحي الدولية.

ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ما قامت به السعودية خلال رئاستها مجموعة دول العشرين لعام 2020م؛ إذ دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعت للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية؛ وذلك لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

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