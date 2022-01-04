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النيابة العامة: تُحظر أية سلوكيات تخلّ بنماء البيئة واستدامتها

أكدت أن تعزيزها مشروع وطني

قالت النيابة العامة: إن نماء البيئة بجميع مكوناتها واستدامتها مشروع وطني، يُسهم في خلق توازن بيئي، ويعزز أوجه تنوع الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروات الطبيعية، مما تُحظر معه أي سلوكيات مخلة بهذا الشأن.

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النيابة العامة: تُحظر أية سلوكيات تخلّ بنماء البيئة واستدامتها
سبق

قالت النيابة العامة: إن نماء البيئة بجميع مكوناتها واستدامتها مشروع وطني، يُسهم في خلق توازن بيئي، ويعزز أوجه تنوع الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروات الطبيعية، مما تُحظر معه أي سلوكيات مخلة بهذا الشأن.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
07:06 PM

النيابة العامة: تُحظر أية سلوكيات تخلّ بنماء البيئة واستدامتها

أكدت أن تعزيزها مشروع وطني

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
731

قالت النيابة العامة: إن نماء البيئة بجميع مكوناتها واستدامتها مشروع وطني، يُسهم في خلق توازن بيئي، ويعزز أوجه تنوع الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروات الطبيعية، مما تُحظر معه أي سلوكيات مخلة بهذا الشأن.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,680
2.5 مليار ..

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