قالت النيابة العامة: إن نماء البيئة بجميع مكوناتها واستدامتها مشروع وطني، يُسهم في خلق توازن بيئي، ويعزز أوجه تنوع الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروات الطبيعية، مما تُحظر معه أي سلوكيات مخلة بهذا الشأن.
النيابة العامة: تُحظر أية سلوكيات تخلّ بنماء البيئة واستدامتها
أكدت أن تعزيزها مشروع وطني
قالت النيابة العامة: إن نماء البيئة بجميع مكوناتها واستدامتها مشروع وطني، يُسهم في خلق توازن بيئي، ويعزز أوجه تنوع الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروات الطبيعية، مما تُحظر معه أي سلوكيات مخلة بهذا الشأن.
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النيابة العامة: تُحظر أية سلوكيات تخلّ بنماء البيئة واستدامتهامنصور الشلاقي سبق 2022-01-04
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
07:06 PM
النيابة العامة: تُحظر أية سلوكيات تخلّ بنماء البيئة واستدامتها
أكدت أن تعزيزها مشروع وطني
قالت النيابة العامة: إن نماء البيئة بجميع مكوناتها واستدامتها مشروع وطني، يُسهم في خلق توازن بيئي، ويعزز أوجه تنوع الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروات الطبيعية، مما تُحظر معه أي سلوكيات مخلة بهذا الشأن.
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