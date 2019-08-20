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"تيقظ".. "الغذاء والدواء" تدعو لإبلاغها عن أي نقص بالأدوية

لتوفير الكميات الجديدة قبل نفاد المخزون لدى مختلف الجهات

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر تعميم مُرسَل لكافة مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة، إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المسجلة؛ وذلك عبر نظام "تيقظ".

ويستهدف النظام، الذي انطلق مؤخرًا، تمكين كافة شركاء الهيئة -من الأفراد أو المؤسسات- من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قُرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.

وأوضحت "الهيئة" أن معرفتها بهذه المعلومات يساعدها مع شركائها من الجهات الصحية في منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ وذلك لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تُطيل فترة توريده.

وقالت: خدمة "تيقظ" تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد -إضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توفر الأدوية- الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، وعن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت "الغذاء والدواء": يمكن الوصول لها من خلال عنوانها الرقمي https://ade.sfda.gov.sa/، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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"تيقظ".. "الغذاء والدواء" تدعو لإبلاغها عن أي نقص بالأدوية
سبق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر تعميم مُرسَل لكافة مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة، إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المسجلة؛ وذلك عبر نظام "تيقظ".

ويستهدف النظام، الذي انطلق مؤخرًا، تمكين كافة شركاء الهيئة -من الأفراد أو المؤسسات- من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قُرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.

وأوضحت "الهيئة" أن معرفتها بهذه المعلومات يساعدها مع شركائها من الجهات الصحية في منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ وذلك لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تُطيل فترة توريده.

وقالت: خدمة "تيقظ" تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد -إضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توفر الأدوية- الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، وعن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت "الغذاء والدواء": يمكن الوصول لها من خلال عنوانها الرقمي https://ade.sfda.gov.sa/، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:53 PM

"تيقظ".. "الغذاء والدواء" تدعو لإبلاغها عن أي نقص بالأدوية

لتوفير الكميات الجديدة قبل نفاد المخزون لدى مختلف الجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,202

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر تعميم مُرسَل لكافة مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة، إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المسجلة؛ وذلك عبر نظام "تيقظ".

ويستهدف النظام، الذي انطلق مؤخرًا، تمكين كافة شركاء الهيئة -من الأفراد أو المؤسسات- من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قُرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.

وأوضحت "الهيئة" أن معرفتها بهذه المعلومات يساعدها مع شركائها من الجهات الصحية في منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ وذلك لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تُطيل فترة توريده.

وقالت: خدمة "تيقظ" تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد -إضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توفر الأدوية- الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، وعن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت "الغذاء والدواء": يمكن الوصول لها من خلال عنوانها الرقمي https://ade.sfda.gov.sa/، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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