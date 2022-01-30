وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.

أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين.

شاهد من جدة.. حريق في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين و"المدني" يخمده صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30 أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين. وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 08:31 AM

شاهد من جدة.. حريق في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين و"المدني" يخمده تعاملت معه الفرق وأوضحت المديرية أنه لم يُسفر عنه وقوع أي إصابات





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أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين.

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.