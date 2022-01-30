شاهد من جدة.. حريق في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين و"المدني" يخمده

أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين.
وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين.
وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.الدفاع المدني جدة
أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين.
وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً في أرض تحوي "بلاستيك" وكراتين.
وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على "تويتر"، أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات- ولله الحمد.