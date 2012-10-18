النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غـروس" تُبرم 28 اتفاقية خيرية جديدة لتنفيذ برامج متنوعة عدة

في مختلف مناطق السعودية

وقَّعت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" (28) اتفاقية جديدة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والصحية والتنموية؛ وذلك لتنفيذ مشروعات وبرامج خيرية متنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم بن محمد أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا من مؤسسة "غروس" لمسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيزًا لمساهماتها ومبادراتها الخيرية التي تقدمها بهدف تنمية المجتمع؛ إذ تحرص المؤسسة دومًا على تقديم عمل خيري يُحتذى به، ويعود بآثار نافعة ومستمرة على المستفيدين منه، ويقدم في الوقت ذاته قيمة نوعية مضافة للمستفيدين وللمجتمع.

وأوضح السبيعي أن مؤسسة غروس الخيرية حرصت عند اختيارها هذه المشروعات والبرامج الخيرية على التنوع والشمولية، سواء في نوعيتها أو في استهدافها لأكبر عدد من المستفيدين، أو في شمولها وتنفيذها في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وأن يكون ذلك وفق الأولوية والحاجة؛ لهذا تنوعت بين البرامج والمشروعات الصحية والاجتماعية والتنموية، منها على سبيل المثال: برامج تنموية متنوعة، والتكفل بإجراء العمليات الجراحية، وتأمين أجهزة طبية للمرضى، وترميم منازل للفقراء والمحتاجين، وكفالة مئات الأيتام، وتقديم مساعدات المقبلين على الزواج، وتدريب الأفراد والأُسر، وتمكين العاملين في رعاية الأيتام ببرامج تخصصية وتأهيلية نوعية، وغير ذلك من البرامج والمشروعات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتعاوَن معها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"غـروس" تُبرم 28 اتفاقية خيرية جديدة لتنفيذ برامج متنوعة عدة
سبق

وقَّعت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" (28) اتفاقية جديدة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والصحية والتنموية؛ وذلك لتنفيذ مشروعات وبرامج خيرية متنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم بن محمد أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا من مؤسسة "غروس" لمسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيزًا لمساهماتها ومبادراتها الخيرية التي تقدمها بهدف تنمية المجتمع؛ إذ تحرص المؤسسة دومًا على تقديم عمل خيري يُحتذى به، ويعود بآثار نافعة ومستمرة على المستفيدين منه، ويقدم في الوقت ذاته قيمة نوعية مضافة للمستفيدين وللمجتمع.

وأوضح السبيعي أن مؤسسة غروس الخيرية حرصت عند اختيارها هذه المشروعات والبرامج الخيرية على التنوع والشمولية، سواء في نوعيتها أو في استهدافها لأكبر عدد من المستفيدين، أو في شمولها وتنفيذها في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وأن يكون ذلك وفق الأولوية والحاجة؛ لهذا تنوعت بين البرامج والمشروعات الصحية والاجتماعية والتنموية، منها على سبيل المثال: برامج تنموية متنوعة، والتكفل بإجراء العمليات الجراحية، وتأمين أجهزة طبية للمرضى، وترميم منازل للفقراء والمحتاجين، وكفالة مئات الأيتام، وتقديم مساعدات المقبلين على الزواج، وتدريب الأفراد والأُسر، وتمكين العاملين في رعاية الأيتام ببرامج تخصصية وتأهيلية نوعية، وغير ذلك من البرامج والمشروعات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتعاوَن معها.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:28 PM

"غـروس" تُبرم 28 اتفاقية خيرية جديدة لتنفيذ برامج متنوعة عدة

في مختلف مناطق السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
13

وقَّعت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" (28) اتفاقية جديدة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والصحية والتنموية؛ وذلك لتنفيذ مشروعات وبرامج خيرية متنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم بن محمد أن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا من مؤسسة "غروس" لمسؤولياتها الاجتماعية، وتعزيزًا لمساهماتها ومبادراتها الخيرية التي تقدمها بهدف تنمية المجتمع؛ إذ تحرص المؤسسة دومًا على تقديم عمل خيري يُحتذى به، ويعود بآثار نافعة ومستمرة على المستفيدين منه، ويقدم في الوقت ذاته قيمة نوعية مضافة للمستفيدين وللمجتمع.

وأوضح السبيعي أن مؤسسة غروس الخيرية حرصت عند اختيارها هذه المشروعات والبرامج الخيرية على التنوع والشمولية، سواء في نوعيتها أو في استهدافها لأكبر عدد من المستفيدين، أو في شمولها وتنفيذها في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، وأن يكون ذلك وفق الأولوية والحاجة؛ لهذا تنوعت بين البرامج والمشروعات الصحية والاجتماعية والتنموية، منها على سبيل المثال: برامج تنموية متنوعة، والتكفل بإجراء العمليات الجراحية، وتأمين أجهزة طبية للمرضى، وترميم منازل للفقراء والمحتاجين، وكفالة مئات الأيتام، وتقديم مساعدات المقبلين على الزواج، وتدريب الأفراد والأُسر، وتمكين العاملين في رعاية الأيتام ببرامج تخصصية وتأهيلية نوعية، وغير ذلك من البرامج والمشروعات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتعاوَن معها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة