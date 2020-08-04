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بعد أن اقترب من الـ40.. "كاسياس" يعلن اعتزاله كرة القدم

ودّع الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، اليوم الثلاثاء، الملاعب، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت أكثر من 20 عامًا في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الوطني الذي توج معه بطلًا للعالم عام 2010.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول: إلى اللقاء".

وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعًا في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل إليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه؛ إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا" بعدما خاض 725 مباراة الثاني تاريخيًّا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة، شهدت تتويجه بـ19 لقبًا؛ أبرزها 3 في دوري أبطال أوروبا، و5 في الدوري الإسباني، و2 في كأس إسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بالـ"قديس" في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت 3 ألقاب كبيرة متتالية هي: كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008، و2012.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبًا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد أن اقترب من الـ40.. "كاسياس" يعلن اعتزاله كرة القدم
سبق

ودّع الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، اليوم الثلاثاء، الملاعب، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت أكثر من 20 عامًا في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الوطني الذي توج معه بطلًا للعالم عام 2010.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول: إلى اللقاء".

وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعًا في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل إليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه؛ إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا" بعدما خاض 725 مباراة الثاني تاريخيًّا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة، شهدت تتويجه بـ19 لقبًا؛ أبرزها 3 في دوري أبطال أوروبا، و5 في الدوري الإسباني، و2 في كأس إسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بالـ"قديس" في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت 3 ألقاب كبيرة متتالية هي: كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008، و2012.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبًا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
07:34 PM

بعد أن اقترب من الـ40.. "كاسياس" يعلن اعتزاله كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ودّع الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، اليوم الثلاثاء، الملاعب، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت أكثر من 20 عامًا في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الوطني الذي توج معه بطلًا للعالم عام 2010.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول: إلى اللقاء".

وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعًا في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل إليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه؛ إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا" بعدما خاض 725 مباراة الثاني تاريخيًّا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة، شهدت تتويجه بـ19 لقبًا؛ أبرزها 3 في دوري أبطال أوروبا، و5 في الدوري الإسباني، و2 في كأس إسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بالـ"قديس" في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت 3 ألقاب كبيرة متتالية هي: كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008، و2012.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبًا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.

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