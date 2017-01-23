"الجابري": المشرف التربوي "خبير فني" وعليه مساعدة المعلمين للنمو المهني

شدد على أهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية في الميدان التعليمي

فيما حدد وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نياف بن رشيد الجابري مهام المشرف التربوي باعتباره "خبيراً فنياً" في مساعدة المعلمين على النمو المهني والارتقاء بالأداء معرفياً وتربوياً وتنمية قدراتهم وذواتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، شدد "الجابري" على أهمية نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية في الميدان التعليمي انطلاقاً من دورها الفاعل في تحديد مستوى أداء المدارس وقياس نسبة التعلم والجودة.

وأشار خلال لقائه أمس بالمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي ومديري الإدارات بتعليم تبوك في مبنى إدارة تعليم تبوك خلال زيارته للمنطقة، إلى ضرورة تلمس العقبات التي تواجه الطلاب وإيجاد الحلول لها وتقديم خطط تحسينية، وكذلك الحرص على تعريف الطلاب بالاختبارات الدولية pirls – Timss – pisa وتعريفهم بأهدافها وأطرها العامة، والتأكيد على اكتساب مهارة السرعة في الإنجاز.

وأضاف وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير أن المشرف التربوي يعتبر خبيراً فنياً, من مهامه مساعدة المعلمين على النمو المهني والارتقاء بالأداء معرفياً وتربوياً وتنمية قدراتهم وذواتهم وتذليل العقبات التي تواجههم؛ إذ ينعكس الأثر الإيجابي لذلك في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب وإحداث تغييرات إيجابية في سلوكه وطريقة تفكيره نحو بيئته ومجتمعه، ليكون أداة بناء وعنصر عطاء قادراً على الرقي بنفسه ومجتمعه والدفاع عن عقيدته ووطنه.

بدوره، أكد مدير التعليم بالإنابة خلال اللقاء على أن الجهود تتواصل في تنفيذ العديد من البرامج التي تهتم بالاختبارات الوطنية والدولية، والتأكيد على تحديد أدوار الإدارات المعنية بتطبيق الاختبارات، وإصدار محتوى هادف، وتدريب المعلمين، واستثمار حصص النشاط في تدريب الطلاب على اختبارات تجريبية وجذب معلمين متميزين يتمتعون بكفاءات عالية ويمتلكون أساليب تدريسية متنوعة وابتكار استراتيجيات حديثة والتمكن من تبادل الخبراتِ التدريسية بهدف إكساب الطلاب علوماً ومهارات متعددة، وتكثيف الزيارات الإشرافية للميدان على أن تكون زيارات نوعية تهدف إلى التطوير والتحسين.

وفي الختام، استمع وكيل الوزارة إلى مداخلات من منسوبي تعليم تبوك أثرت اللقاء كما تسلم الدكتور الجابري درع العطاء من تعليم تبوك.

حضر اللقاء، المساعد للشؤون التعليمية بالإنابة د. يحيى العطوي ومستشار المدير العام إبراهيم الجماز والمشرف على مكتب المدير العام خالد السحلي ومدير إدارة الجودة وقياس الأداء خلف الشمري وعدد من مديري الإدارات والمشرفين.