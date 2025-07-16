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"النيابة العامة": يجوز حفظ التحقيق بقضايا المخدرات.. في هذه الحالات

فعّلت سبل إصلاح المتهم واستقامته في قضايا المرة الأولى

أوضحت النيابة العامة أنها ‏فعلت سبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال ‎المواد المخدرة أو ‎المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وتسجل هذه القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.‎

وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بأنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات التالية:

- ألا يتجاوز عمر المتهم ٢٠ عامًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة.

ألا يكون قد صدر من المتهم "عند ضبطه" أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": يجوز حفظ التحقيق بقضايا المخدرات.. في هذه الحالات
سبق

أوضحت النيابة العامة أنها ‏فعلت سبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال ‎المواد المخدرة أو ‎المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وتسجل هذه القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.‎

وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بأنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات التالية:

- ألا يتجاوز عمر المتهم ٢٠ عامًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة.

ألا يكون قد صدر من المتهم "عند ضبطه" أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
06:50 PM

"النيابة العامة": يجوز حفظ التحقيق بقضايا المخدرات.. في هذه الحالات

فعّلت سبل إصلاح المتهم واستقامته في قضايا المرة الأولى

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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4,220

أوضحت النيابة العامة أنها ‏فعلت سبل استصلاح المتهم واستقامته بحفظ التحقيق في قضايا استعمال ‎المواد المخدرة أو ‎المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى حال تحقق مناطها النظامي، وتسجل هذه القضايا في سجل خاص لدى جهة الضبط الجنائي المختصة.‎

وأشارت في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بأنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات التالية:

- ألا يتجاوز عمر المتهم ٢٠ عامًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.

- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقًا خاصة.

ألا يكون قد صدر من المتهم "عند ضبطه" أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.

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