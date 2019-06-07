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محافظة الحائط تقيم احتفالها بعيد الفطر بالقرية التراثية

بحضور رؤساء المراكز ومدراء الجهات الأمنية والحكومية والأعيان


احتفل أهالي الحائط بعيد الفطر المبارك الذي أقامته بلدية المحافظة التابعة لمنطقة حائل وأقيم الاحتفال بالقرية التراثية بالمحافظة، وذلك بحضور المحافظ المكلف عودة العودة ورئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد أحمد الحربي، وقنصل سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن فهاد عيد الرشيدي، وعدد من رؤساء ومدراء الجهات الأمنية والحكومية ورؤساء المراكز وأعيان المحافظة والأهالي.

وقد استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة أهالي الحائط ألقاها نيابة عنهم قبلان مناور الدرع، وجه فيها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحًا ما تعيش فيه هذه البلاد من أمن ورخاء وازدهار في مختلف المجالات، مقدمًا شكره لرئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد أحمد الحربي على إقامته حفل الأهالي بالمحافظة، الأمر الذي انعكس على راحة وإسعاد الحضور من أبناء المحافظة ومن خارجها.

من جانبه نوه محافظ الحائط بالتعاون الكبير الذي شهده هذا الاحتفال من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء اللجان العاملة والأهالي خاصة، ثم قدمت العرضة السعودية والتي شارك فيها المحافظ وبعض من المسؤولين، ثم قدمت فرقة أبو سراج للفنون الشعبية درعًا لرئيس البلدية.

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محافظة الحائط تقيم احتفالها بعيد الفطر بالقرية التراثية
سبق


احتفل أهالي الحائط بعيد الفطر المبارك الذي أقامته بلدية المحافظة التابعة لمنطقة حائل وأقيم الاحتفال بالقرية التراثية بالمحافظة، وذلك بحضور المحافظ المكلف عودة العودة ورئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد أحمد الحربي، وقنصل سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن فهاد عيد الرشيدي، وعدد من رؤساء ومدراء الجهات الأمنية والحكومية ورؤساء المراكز وأعيان المحافظة والأهالي.

وقد استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة أهالي الحائط ألقاها نيابة عنهم قبلان مناور الدرع، وجه فيها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحًا ما تعيش فيه هذه البلاد من أمن ورخاء وازدهار في مختلف المجالات، مقدمًا شكره لرئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد أحمد الحربي على إقامته حفل الأهالي بالمحافظة، الأمر الذي انعكس على راحة وإسعاد الحضور من أبناء المحافظة ومن خارجها.

من جانبه نوه محافظ الحائط بالتعاون الكبير الذي شهده هذا الاحتفال من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء اللجان العاملة والأهالي خاصة، ثم قدمت العرضة السعودية والتي شارك فيها المحافظ وبعض من المسؤولين، ثم قدمت فرقة أبو سراج للفنون الشعبية درعًا لرئيس البلدية.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
08:18 PM

محافظة الحائط تقيم احتفالها بعيد الفطر بالقرية التراثية

بحضور رؤساء المراكز ومدراء الجهات الأمنية والحكومية والأعيان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل أهالي الحائط بعيد الفطر المبارك الذي أقامته بلدية المحافظة التابعة لمنطقة حائل وأقيم الاحتفال بالقرية التراثية بالمحافظة، وذلك بحضور المحافظ المكلف عودة العودة ورئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد أحمد الحربي، وقنصل سفارة خادم الحرمين الشريفين بالأردن فهاد عيد الرشيدي، وعدد من رؤساء ومدراء الجهات الأمنية والحكومية ورؤساء المراكز وأعيان المحافظة والأهالي.

وقد استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة أهالي الحائط ألقاها نيابة عنهم قبلان مناور الدرع، وجه فيها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحًا ما تعيش فيه هذه البلاد من أمن ورخاء وازدهار في مختلف المجالات، مقدمًا شكره لرئيس بلدية محافظة الحائط المهندس مساعد أحمد الحربي على إقامته حفل الأهالي بالمحافظة، الأمر الذي انعكس على راحة وإسعاد الحضور من أبناء المحافظة ومن خارجها.

من جانبه نوه محافظ الحائط بالتعاون الكبير الذي شهده هذا الاحتفال من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء اللجان العاملة والأهالي خاصة، ثم قدمت العرضة السعودية والتي شارك فيها المحافظ وبعض من المسؤولين، ثم قدمت فرقة أبو سراج للفنون الشعبية درعًا لرئيس البلدية.

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