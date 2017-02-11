أكد خبير الأرصاد حسن كراني بداية وداع الزائر القطبي، مبيناً أن اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بداية الرحيل لا يعني اختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على شمال والبرودة الشديدة على الشرقية.

"كراني" يعلن بداية وداع الزائر القطبي: لا يعني اختفاء الصفر المئوي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-11 أكد خبير الأرصاد حسن كراني بداية وداع الزائر القطبي، مبيناً أن اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بداية الرحيل لا يعني اختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على شمال والبرودة الشديدة على الشرقية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 04:13 PM

"كراني" يعلن بداية وداع الزائر القطبي: لا يعني اختفاء الصفر المئوي قال: تتجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال





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أكد خبير الأرصاد حسن كراني بداية وداع الزائر القطبي، مبيناً أن اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بداية الرحيل لا يعني اختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على شمال والبرودة الشديدة على الشرقية.