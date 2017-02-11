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"كراني" يعلن بداية وداع الزائر القطبي: لا يعني اختفاء الصفر المئوي

قال: تتجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال

أكد خبير الأرصاد حسن كراني بداية وداع الزائر القطبي، مبيناً أن اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بداية الرحيل لا يعني اختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على شمال والبرودة الشديدة على الشرقية.

الزائر القطبي انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" يعلن بداية وداع الزائر القطبي: لا يعني اختفاء الصفر المئوي
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني بداية وداع الزائر القطبي، مبيناً أن اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بداية الرحيل لا يعني اختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على شمال والبرودة الشديدة على الشرقية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
04:13 PM

"كراني" يعلن بداية وداع الزائر القطبي: لا يعني اختفاء الصفر المئوي

قال: تتجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على الشمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,851

أكد خبير الأرصاد حسن كراني بداية وداع الزائر القطبي، مبيناً أن اليوم الثلاثاء 11 فبراير أبرد أيام الزائر القطبي، وتمركز محوره على العراق دلالة على بداية رحيله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": بداية الرحيل لا يعني اختفاء الصفر المئوي، الصقيع، تجمد المياه خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة على شمال والبرودة الشديدة على الشرقية.

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