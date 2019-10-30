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مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي

خلال جولة نفذتها بلدية العتيبية الفرعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية ‏بمكة المكرمة.

وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أمانة العاصمة المقدسة بلدية العتيبية الفرعية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي
سبق

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية ‏بمكة المكرمة.

وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
03:47 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
04:05 PM

مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي

خلال جولة نفذتها بلدية العتيبية الفرعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
274

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية ‏بمكة المكرمة.

وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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