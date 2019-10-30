مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي
خلال جولة نفذتها بلدية العتيبية الفرعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي
هادي العصيميسبق2019-10-30
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
03:47 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
04:05 PM
مكة.. إتلاف 115 كيلوجراماً من الأغذية الفاسدة وضبط مطبخ عشوائي
خلال جولة نفذتها بلدية العتيبية الفرعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً عشوائياً مخالفاً بأحد الأحياء السكنية تديره عمالة مخالفة، حيث يتم إعداد الوجبات الغذائية والحلويات بغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.
وصادرت أمانة العاصمة المقدسة وأتلفت 115 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.