مقترحات أسماء الشوارع العامة والميادين بمكة على طاولة "القويحص"

فحص طلبات المواطنين والجهات الحكومية ووضع التوصيات اللازمة حيالها

ترأس أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اجتماع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة، بحضور الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى، والدكتور معراج مرزا، والدكتور عدنان الحارثي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، ووضع الاقتراحات والرؤى لأسماء الشوارع العامة والميادين بالعاصمة المقدسة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على طلبات المواطنين والجهات الحكومية، ووضع التوصيات اللازمة حيالها، وكذلك مناقشة القرارات المتعلقة بالتوصيات المدونة في المحاضر السابقة. كما بحثت اللجنة حدود الأحياء بما يتناسب مع التطور العمراني، والتوسع الحاصل في مكة المكرمة، ومراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة.