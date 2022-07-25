"معارك ضارية" تكبد الحوثيين 30 قتيلاً في الضالع

تحرير 4 مناطق و3 قرى.. واستعادة أسلحة وذخيرة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، مواقع استراتيجية شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك ضارية تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 30 قتيلاً في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة حررت مناطق: موقع، والحمراء، والأقواز، والعظم، بالإضافة إلى قرى: القهرة، وصولان، والرفقة، غربي منطقة مريس.

وأضاف أن المواجهات أدت إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا.

وبين "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك، عربات مدرعة وعددا من الأطقم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.