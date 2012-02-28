الوفد الإعلامي السعودي يزور مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا

يضم عدداً من ممثلي وسائل الإعلام السعودية

فيينا:

زار الوفد الإعلامي السعودي صباح اليوم مبنى مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، حيث التقى الوفد بالأمين العام للمركز فيصل بن معمر، الذي قدم عرضًا موجزًا عن المركز وأهدافه ومحاوره، وإنجازاته.

ثم تجول الوفد في المركز الذي يقع في قلب العاصمة النمساوية فيينا، وتعرّف على أبرز مرافقه.

الجدير بالذكر أن الوفد يضم عدداً من ممثلي مختلف وسائل الإعلام السعودية الذين حضروا للمشاركة في اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المقام حاليًا في فيينا بحضور ٢٥٠ مشاركًا من مختلف القيادات الدينية في العالم.