كورونا يضرب الأمريكتين.. وفيات فاقت الألف بالولايات المتحدة والبرازيل

الفيروس حصد أرواح قرابة 325 ألفًا وأصاب 5 ملايين شخص حول العالم

يبدو أن فيروس كورونا الجديد بدأ ينقل هجماته القوية إلى الأمريكيتين بعد أن سجل وفيات فاقت الألف في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وعدة مئات في المكسيك.

وارتفع عدد الوفيات بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، في الولايات المتحدة 1539 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى نحو 91845، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 1.5 مليون إصابة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.

وفي البرازيل وفق "سكاي نيوز عربية"، ارتفع عدد الوفيات أكثر من ألف حالة خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية، وباتت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث الإصابات أيضًا، وتخطت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء أن فيروس كورونا حصد خلال 24 ساعة أرواح 1179 مصابًا.

وقالت الوزارة: إن البرازيل سجلت حتى اليوم 271628 إصابة مثبتة مخبريًّا بالفيروس الفتاك، من بينها 17971 وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن؛ مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.

وسجلت السلطات أيضًا وفاة 334 شخصًا، ليرتفع الإجمالي إلى 5666 حالة وفاة.

وخارج الأمريكتين، اكتفت الصين بتسجيل 5 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 دون أن تسجل أي حالة وفاة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن الصين سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 6 حالات في اليوم السابق.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الآن إلى 82965؛ في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634.

أما في أوروبا، فقد باتت السويد الأعلى بوفيات كورونا نسبة إلى عدد السكان؛ حيث سجلت 6.25 حالة وفاة لكل مليون نسمة يوميًّا، في المتوسط على مدى 7 أيام بين 12 و19 مايو، وهو المعدل الأعلى في أوروبا ويتجاوز بريطانيا التي سجلت 5.75 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

لكن إجمالًا، ومنذ تفشي الوباء حتى الآن، لا تزال السويد تسجل معدل وفيات أقل من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، والتي اختارت جميعها إجراءات عزل عام. لكن المعدل في السويد أعلى بكثير من جاراتها الدنمارك والنرويج وفنلندا.

يشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم بلغ 324.911 شخصًا، في حين تم تسجيل 4.986.406 إصابات في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.