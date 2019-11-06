النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة ناجحة بالقدم  لـ "ابن شليويح" بالإمارات

أجرى الشيخ خالد ابن شليويح العطاوي عملية جراحية في مفصل القدم بمستشفى أدم فيتال بدولة الإمارات، وقد تكللت بالنجاح، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وتوجه "ابن شليويح" عبر "سبق" بالشكر والتقدير للطبيب المعالج د. مثنى سرطاوي والطاقم الطبي معه، على ما لقيه من اهتمام ورعاية خلال إقامته للعلاج، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
جراحة ناجحة بالقدم  لـ "ابن شليويح" بالإمارات
سبق

أجرى الشيخ خالد ابن شليويح العطاوي عملية جراحية في مفصل القدم بمستشفى أدم فيتال بدولة الإمارات، وقد تكللت بالنجاح، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وتوجه "ابن شليويح" عبر "سبق" بالشكر والتقدير للطبيب المعالج د. مثنى سرطاوي والطاقم الطبي معه، على ما لقيه من اهتمام ورعاية خلال إقامته للعلاج، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:02 PM

جراحة ناجحة بالقدم  لـ "ابن شليويح" بالإمارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
0
879

أجرى الشيخ خالد ابن شليويح العطاوي عملية جراحية في مفصل القدم بمستشفى أدم فيتال بدولة الإمارات، وقد تكللت بالنجاح، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وتوجه "ابن شليويح" عبر "سبق" بالشكر والتقدير للطبيب المعالج د. مثنى سرطاوي والطاقم الطبي معه، على ما لقيه من اهتمام ورعاية خلال إقامته للعلاج، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,005
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,645

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة