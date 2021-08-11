النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير الطقس "الحصيني": اليوم أول أيام الكليبين أو ما يُعرف بـ "محننات الجمل"

شدة الحر ومدة هذا الموسم 13 يوماً.. وتظهر "النثرة" حيث يعتدل الجو قليلاً في الليل

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام الكليبين أو ما يُعرف عند البعض بـ"محننات الجمل"، ومعناها "إن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين" لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد، الكليبين له منزلة واحدة هي (النثرة) يليه سهيل.

وتابع "الحصيني" القول، إن مدة هذا الموسم 13 يوماً، وتظهر فيه منزلة واحدة وهي"النثرة"، يعتدل الجو قليلاً في الليل تدريجياً، وبخاصة في آخره، وتزداد فيها نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وتتكاثر الغيوم الممطرة -بإذن الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية أحياناً تمتد نواحي المناطق الداخلية من المملكة.

وتوقع خبير الطقس، أن تكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية، أو أقل من ذلك على معظم المدن مع حالة ممطرة مستمرة بإذن الله.

وأضاف "الحصيني"، أن الكليبين يعد المنزلة السادسة من منازل الصيف، وما قبل الأخيرة وآخر منازل الحر الشديد في الغالب -إن شاء الله- ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، يزداد هبوب الرياح، إلا أن يصرفها الله، ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة؛ كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه في آخره بداية صرام النخيل.

تبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، وتقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة، وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة.. ويوشك أن تظهر الخضرة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبير الطقس "الحصيني": اليوم أول أيام الكليبين أو ما يُعرف بـ "محننات الجمل"
سبق

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام الكليبين أو ما يُعرف عند البعض بـ"محننات الجمل"، ومعناها "إن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين" لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد، الكليبين له منزلة واحدة هي (النثرة) يليه سهيل.

وتابع "الحصيني" القول، إن مدة هذا الموسم 13 يوماً، وتظهر فيه منزلة واحدة وهي"النثرة"، يعتدل الجو قليلاً في الليل تدريجياً، وبخاصة في آخره، وتزداد فيها نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وتتكاثر الغيوم الممطرة -بإذن الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية أحياناً تمتد نواحي المناطق الداخلية من المملكة.

وتوقع خبير الطقس، أن تكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية، أو أقل من ذلك على معظم المدن مع حالة ممطرة مستمرة بإذن الله.

وأضاف "الحصيني"، أن الكليبين يعد المنزلة السادسة من منازل الصيف، وما قبل الأخيرة وآخر منازل الحر الشديد في الغالب -إن شاء الله- ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، يزداد هبوب الرياح، إلا أن يصرفها الله، ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة؛ كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه في آخره بداية صرام النخيل.

تبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، وتقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة، وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة.. ويوشك أن تظهر الخضرة).

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:34 AM

خبير الطقس "الحصيني": اليوم أول أيام الكليبين أو ما يُعرف بـ "محننات الجمل"

شدة الحر ومدة هذا الموسم 13 يوماً.. وتظهر "النثرة" حيث يعتدل الجو قليلاً في الليل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,195

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام الكليبين أو ما يُعرف عند البعض بـ"محننات الجمل"، ومعناها "إن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين" لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد، الكليبين له منزلة واحدة هي (النثرة) يليه سهيل.

وتابع "الحصيني" القول، إن مدة هذا الموسم 13 يوماً، وتظهر فيه منزلة واحدة وهي"النثرة"، يعتدل الجو قليلاً في الليل تدريجياً، وبخاصة في آخره، وتزداد فيها نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وتتكاثر الغيوم الممطرة -بإذن الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية أحياناً تمتد نواحي المناطق الداخلية من المملكة.

وتوقع خبير الطقس، أن تكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية، أو أقل من ذلك على معظم المدن مع حالة ممطرة مستمرة بإذن الله.

وأضاف "الحصيني"، أن الكليبين يعد المنزلة السادسة من منازل الصيف، وما قبل الأخيرة وآخر منازل الحر الشديد في الغالب -إن شاء الله- ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، يزداد هبوب الرياح، إلا أن يصرفها الله، ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة؛ كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه في آخره بداية صرام النخيل.

تبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، وتقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة، وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة.. ويوشك أن تظهر الخضرة).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,619
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,275

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة