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مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تتواصل بأكثر من 53 فرعاً بالرياض

تتوفر بأسعار مخفّضة للمواطنين.. والعاصمة مرحلة أولى

تواصلت مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة في أسبوعها الثاني، والتي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحت إشراف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" في أكثر من 50 فرعاً بالرياض، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص.

وينفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة هذه المبادرة الحكومية بشكل تجريبي في مدينة الرياض كمرحلة أولى، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل ليشمل جميع مناطق المملكة.

وتقدم المبادرة للمواطنين المؤهلين عند شراء أحد أجهزة التكييف المشمولة في المبادرة خصماً بقيمة 400 ريال لأجهزة التكييف سعة 18 ألف وحدة حرارية، و600 ريال للأجهزة بسعة 24 ألف وحدة حرارية.

وستضمن هذه المبادرة قدرة المصنعين المحليين على تصنيع أجهزة تكييف عالية الكفاءة محلياً ضمن الاطار الزمني لها، حيث سيكون لهذه الأجهزة دور مهم في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يقدر متوسط نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات القديمة والمستخدمة في المنازل بالمملكة بنحو (7.5)، بينما ستكون نسبة كفاءة الطاقة في الأجهزة المشمولة في المبادرة أكثر من (12.4)، ما يعني إمكانية تخفيض استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.

وللتحقق من أهلية المواطن للحصول على الدعم والتعرف أكثر على هذه المبادرة ومعرفة المتاجر المشاركة فيها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهذه المبادرة وهو (heac.gov.sa) أو الاتصال بالرقم المجاني (920024322).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تتواصل بأكثر من 53 فرعاً بالرياض
سبق

تواصلت مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة في أسبوعها الثاني، والتي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحت إشراف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" في أكثر من 50 فرعاً بالرياض، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص.

وينفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة هذه المبادرة الحكومية بشكل تجريبي في مدينة الرياض كمرحلة أولى، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل ليشمل جميع مناطق المملكة.

وتقدم المبادرة للمواطنين المؤهلين عند شراء أحد أجهزة التكييف المشمولة في المبادرة خصماً بقيمة 400 ريال لأجهزة التكييف سعة 18 ألف وحدة حرارية، و600 ريال للأجهزة بسعة 24 ألف وحدة حرارية.

وستضمن هذه المبادرة قدرة المصنعين المحليين على تصنيع أجهزة تكييف عالية الكفاءة محلياً ضمن الاطار الزمني لها، حيث سيكون لهذه الأجهزة دور مهم في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يقدر متوسط نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات القديمة والمستخدمة في المنازل بالمملكة بنحو (7.5)، بينما ستكون نسبة كفاءة الطاقة في الأجهزة المشمولة في المبادرة أكثر من (12.4)، ما يعني إمكانية تخفيض استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.

وللتحقق من أهلية المواطن للحصول على الدعم والتعرف أكثر على هذه المبادرة ومعرفة المتاجر المشاركة فيها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهذه المبادرة وهو (heac.gov.sa) أو الاتصال بالرقم المجاني (920024322).

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:13 PM

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تتواصل بأكثر من 53 فرعاً بالرياض

تتوفر بأسعار مخفّضة للمواطنين.. والعاصمة مرحلة أولى

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عيسى الحربي - الرياض
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تواصلت مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة في أسبوعها الثاني، والتي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحت إشراف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" في أكثر من 50 فرعاً بالرياض، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص.

وينفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة هذه المبادرة الحكومية بشكل تجريبي في مدينة الرياض كمرحلة أولى، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل ليشمل جميع مناطق المملكة.

وتقدم المبادرة للمواطنين المؤهلين عند شراء أحد أجهزة التكييف المشمولة في المبادرة خصماً بقيمة 400 ريال لأجهزة التكييف سعة 18 ألف وحدة حرارية، و600 ريال للأجهزة بسعة 24 ألف وحدة حرارية.

وستضمن هذه المبادرة قدرة المصنعين المحليين على تصنيع أجهزة تكييف عالية الكفاءة محلياً ضمن الاطار الزمني لها، حيث سيكون لهذه الأجهزة دور مهم في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يقدر متوسط نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات القديمة والمستخدمة في المنازل بالمملكة بنحو (7.5)، بينما ستكون نسبة كفاءة الطاقة في الأجهزة المشمولة في المبادرة أكثر من (12.4)، ما يعني إمكانية تخفيض استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.

وللتحقق من أهلية المواطن للحصول على الدعم والتعرف أكثر على هذه المبادرة ومعرفة المتاجر المشاركة فيها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهذه المبادرة وهو (heac.gov.sa) أو الاتصال بالرقم المجاني (920024322).

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