النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق": يجوز ممارسة الشباب للعادة السرية عند الحاجة .. وتركها خير

علَّل وجْهته بكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة

رأى عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها، معللاً جوازها بكثرة ما وصفه بالبلاوي والمصائب في هذه الأزمنة، ولأن الإنسان لا يعتدي فيها؛ فيده في فرجه!

وقال "المطلق"، اليوم، ضمن برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام "استديو الجمعة" في إجابته لمن يمارسون العادة السرية في سن 11 و12 سنة ولا يغتسلون؟: "لا أظن أن هناك عادة سرية بالنسبة للأطفال؛ لأن هذه من علامات البلوغ!

واستدرك: "لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز"، مضيفاً: "أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه". وأوضح: "الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق": يجوز ممارسة الشباب للعادة السرية عند الحاجة .. وتركها خير
سبق

رأى عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها، معللاً جوازها بكثرة ما وصفه بالبلاوي والمصائب في هذه الأزمنة، ولأن الإنسان لا يعتدي فيها؛ فيده في فرجه!

وقال "المطلق"، اليوم، ضمن برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام "استديو الجمعة" في إجابته لمن يمارسون العادة السرية في سن 11 و12 سنة ولا يغتسلون؟: "لا أظن أن هناك عادة سرية بالنسبة للأطفال؛ لأن هذه من علامات البلوغ!

واستدرك: "لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز"، مضيفاً: "أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه". وأوضح: "الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير".

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
06:27 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
07:33 PM

"المطلق": يجوز ممارسة الشباب للعادة السرية عند الحاجة .. وتركها خير

علَّل وجْهته بكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
49
13,111

رأى عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها، معللاً جوازها بكثرة ما وصفه بالبلاوي والمصائب في هذه الأزمنة، ولأن الإنسان لا يعتدي فيها؛ فيده في فرجه!

وقال "المطلق"، اليوم، ضمن برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام "استديو الجمعة" في إجابته لمن يمارسون العادة السرية في سن 11 و12 سنة ولا يغتسلون؟: "لا أظن أن هناك عادة سرية بالنسبة للأطفال؛ لأن هذه من علامات البلوغ!

واستدرك: "لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز"، مضيفاً: "أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه". وأوضح: "الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,636
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,468
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,841
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,431

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة