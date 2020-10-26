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"المدني" يهيب بتوخّي الحيطة لاحتمال هطول أمطار على بعض المناطق

شدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد، أنه في يومي الأربعاء والخميس ستتأثر مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق "المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية" يومَي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يهيب بتوخّي الحيطة لاحتمال هطول أمطار على بعض المناطق
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد، أنه في يومي الأربعاء والخميس ستتأثر مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق "المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية" يومَي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:55 PM

"المدني" يهيب بتوخّي الحيطة لاحتمال هطول أمطار على بعض المناطق

شدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد، أنه في يومي الأربعاء والخميس ستتأثر مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق "المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية" يومَي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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