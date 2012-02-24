النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله

كانت تعاني من تورم بالجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد للرقبة

أنهى فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفم والفكين بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تعاني من تكيّس ورمي بالفك السفلي.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الطفلة حضرت للعيادة بعد معاناتها من تورم في الجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد إلى الرقبة.

استُقبلت المريضة بالعيادة، وتم عمل الإجراءات اللازمة والتحاليل المخبرية للمريضة، وقرر الفريق الطبي المختص بإشراف الدكتور غازي علوني والدكتورة اليزابيث من إجراء عملية للمريضة وذلك باستئصال حجم 5 سم للورم كامل مع مدخل تجميلي لمكان الورم.

وأكدت "صحة بيشة" أن وجود مثل هذه الأكياس المرضية في معظم الأحيان قد تزداد في الحجم، مما قد يتسبب في فقدان العظم، وبالتالي ضعف الفك، وقد تسبب في بعض الأحيان التهابات بالجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الأسنان.

واختتمت قائلة: "الطفلة حالياً في صحة جيدة بعد خروجها من المستشفى، ويجري متابعة حالتها بالعيادات مع الفريق الطبي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله
سبق

أنهى فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفم والفكين بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تعاني من تكيّس ورمي بالفك السفلي.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الطفلة حضرت للعيادة بعد معاناتها من تورم في الجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد إلى الرقبة.

استُقبلت المريضة بالعيادة، وتم عمل الإجراءات اللازمة والتحاليل المخبرية للمريضة، وقرر الفريق الطبي المختص بإشراف الدكتور غازي علوني والدكتورة اليزابيث من إجراء عملية للمريضة وذلك باستئصال حجم 5 سم للورم كامل مع مدخل تجميلي لمكان الورم.

وأكدت "صحة بيشة" أن وجود مثل هذه الأكياس المرضية في معظم الأحيان قد تزداد في الحجم، مما قد يتسبب في فقدان العظم، وبالتالي ضعف الفك، وقد تسبب في بعض الأحيان التهابات بالجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الأسنان.

واختتمت قائلة: "الطفلة حالياً في صحة جيدة بعد خروجها من المستشفى، ويجري متابعة حالتها بالعيادات مع الفريق الطبي".

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:36 PM

بيشة.. استئصال تكيّس ورمي من الفك السفلي لطفلة بمستشفى الملك عبدالله

كانت تعاني من تورم بالجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد للرقبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
403

أنهى فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفم والفكين بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تعاني من تكيّس ورمي بالفك السفلي.

وأوضحت "صحة بيشة" أن الطفلة حضرت للعيادة بعد معاناتها من تورم في الجانب السفلي الأيمن من الفك مع ألم حاد ممتد إلى الرقبة.

استُقبلت المريضة بالعيادة، وتم عمل الإجراءات اللازمة والتحاليل المخبرية للمريضة، وقرر الفريق الطبي المختص بإشراف الدكتور غازي علوني والدكتورة اليزابيث من إجراء عملية للمريضة وذلك باستئصال حجم 5 سم للورم كامل مع مدخل تجميلي لمكان الورم.

وأكدت "صحة بيشة" أن وجود مثل هذه الأكياس المرضية في معظم الأحيان قد تزداد في الحجم، مما قد يتسبب في فقدان العظم، وبالتالي ضعف الفك، وقد تسبب في بعض الأحيان التهابات بالجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الأسنان.

واختتمت قائلة: "الطفلة حالياً في صحة جيدة بعد خروجها من المستشفى، ويجري متابعة حالتها بالعيادات مع الفريق الطبي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,767

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة